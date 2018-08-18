Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:при одинаковом ремонте если у хруща
Достаточно редкий случай, как правило, хрущи - не тот сегмент, в котором делают что-то больше, чем минимальная косметика, потому ничего одинакового с новостроем не будет. У хруща не станет больше кухня и санузел, ремонт не улучшит состояние подъезда, лестницы, лифта, не улучшит контингент.
Я не знаю, що робиться в Києві Реуса-Фейслеса, але в реальному Києві , в прицентральних районах, біля метро- мешканці "хрущів" вель ми поляризовані за майновою ознакою. Утеплені стіни, євровікна і євробалкони, кондиціонери, джипи біля будинків
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)
Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ? 5-10 % Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину. Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.
В Києві мешкають або хочуть мати житло казнокради і хабарники (чиновники середньої та вищої ланки), релігійна верхівка, депутати, злодії в законі, бізнесмени. Думаю, їх не більше 5%, може, навіть 1-2% від населення Києва.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав: Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах. Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
Я в 2003 ставил AEG в свою квартиру, примерно в 2015 вспомнил, что его ни разу никто не обслуживал(только сетку я сам раз в год промывал от внутреннего блока), вызвал людей, пришли, посмотрели, позаглядывали во все отверстия, что то меряли. И сказали, что мог бы и не вызывать, ничего там не надо было делать. Так что это сказки, не надо его каждые 2 года обслуживать. На сегодня кондею уже 17 лет, никаких вложений он так и не потянул
Або ось: https://kvartal-parkovy.com.ua/house-5-room-64 Цей комплекс мені подобався, рік тому думав брати там по 11к за квадрат, але тепер вони хочуть майже 16к за квадрат... в 35 км від Києва, в місті де не має електричок (відповідно ніколи не буде хорошо трнаспорту) це перебір. На жаль, часи коли в приміських містах можна було вигідно купити минули.
так зараз ще по інерції ціни луплять ніби у нас ріст 2019 р