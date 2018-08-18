Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах. Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
Я в 2003 ставил AEG в свою квартиру, примерно в 2015 вспомнил, что его ни разу никто не обслуживал(только сетку я сам раз в год промывал от внутреннего блока), вызвал людей, пришли, посмотрели, позаглядывали во все отверстия, что то меряли. И сказали, что мог бы и не вызывать, ничего там не надо было делать. Так что это сказки, не надо его каждые 2 года обслуживать. На сегодня кондею уже 17 лет, никаких вложений он так и не потянул
Або ось: https://kvartal-parkovy.com.ua/house-5-room-64 Цей комплекс мені подобався, рік тому думав брати там по 11к за квадрат, але тепер вони хочуть майже 16к за квадрат... в 35 км від Києва, в місті де не має електричок (відповідно ніколи не буде хорошо трнаспорту) це перебір. На жаль, часи коли в приміських містах можна було вигідно купити минули.
так зараз ще по інерції ціни луплять ніби у нас ріст 2019 р
Santehnik написав:Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д. В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла. Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.
Ну от, якщо трохи хотілки у виділеному - посунути(дешевше подорожувати/або взагалі, утриматись 3-5р. від відпочинку) і ще відкладену скирду теж заставляти працювати, а не пріти під подушкою - то можна значно швидше наскирдувати на хату!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:$250 на одного, якщо оренда кімнати $500 на двох, якщо оренда 1к квартири
1500 USD на людину, це хіба в Берліні
Сам то скільки тратиш в ФРН?
Зараз витрачаю копійки. Оренда кавалірки 250 Євро та прохарчування десь 50 евро в тиждень. Їм від пуза. Не можу вагу скинути.
В Києві при своїй квартирі так прикидую: - комуналь вся (100 USD) - транспорт маршрутка+метро 50 USD - харчування 200 USD - раз в місяць відвідування рідні 50 USD - шмотки+взуття 100 USD
Це без ресторанів, спортзалів, курева, хвороб та ін. непотрібу. Якраз 1000 USD скирдуэться.
Ну в мене так і виходило скирдувати в Києві.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
stas_rst написав:ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках). квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді
плохо таки что не поставили. человеку теперь не комфортно. давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось. постоянно ужимаются. сейчас аренда дешевеет. поднимут коммуналку - подешевеет ещё. и люди будут выбирать жилью где больше техники, качественей ремонт, разположение... Соф. борщаговка не самое лучшее место там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!) и цена на софиевке пойдёт в 5тыс. и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам. Да к сожалению когда хозяин надумывает какие ремонт проводить в квартире - почеуто уборку всегда на жильцов спихивает - и даже не думает хотябы 300 ... 400 грн за это заплатить или аренду скинуть. А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...
flyman написав:$250 на одного, якщо оренда кімнати $500 на двох, якщо оренда 1к квартири
1500 USD на людину, це хіба в Берліні
Сам то скільки тратиш в ФРН?
Зараз витрачаю копійки. Оренда кавалірки 250 Євро та прохарчування десь 50 евро в тиждень. Їм від пуза. Не можу вагу скинути.
В Києві при своїй квартирі так прикидую: - комуналь вся (100 USD) - транспорт маршрутка+метро 50 USD - харчування 200 USD - раз в місяць відвідування рідні 50 USD - шмотки+взуття 100 USD
Це без ресторанів, спортзалів, курева, хвороб та ін. непотрібу. Якраз 1000 USD скирдуэться.
Ну в мене так і виходило скирдувати в Києві.
Флуй тоже у пшеков только пузо отъедает на 10зл/2эвро в день. Ну тут пусть на 11злотых, 80грн, пачку пельменей на день с начинкой из обдёртых куриных лапок и сметанный продукт 200гр для смазки. Батл Черниговского по акции уже за пределами шикарной и сытной жизни. Чая пакетик шо Вы, шо он, интересно семь раз завариваете или восэм? А женщины лёгкого и не очень поведения в Вашем бюджете , как, в пролёте или нет? А то один поход на Дарынок за новыми трусами любимой может больше бюджета выйти, и ещё жлобом останетесь.
uaprofi написав:Соф. борщаговка не самое лучшее место там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!) и цена на софиевке пойдёт в 5тыс. и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.
Софиевка есть разная, у него я так понял жк София от Мартынова, а это хороший уровень маркетинга и пафоса, поэтому тем кто там выбирает жилье метро не так критично будет, переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке с развитой инфраструктурой, вместо единичных застроек среди старого мёртвого посёлка.