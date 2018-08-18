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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4449445044514452>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53

  rjkz написав:
Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах.
Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.

Я в 2003 ставил AEG в свою квартиру, примерно в 2015 вспомнил, что его ни разу никто не обслуживал(только сетку я сам раз в год промывал от внутреннего блока), вызвал людей, пришли, посмотрели, позаглядывали во все отверстия, что то меряли. И сказали, что мог бы и не вызывать, ничего там не надо было делать. Так что это сказки, не надо его каждые 2 года обслуживать. На сегодня кондею уже 17 лет, никаких вложений он так и не потянул
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:07

  Santehnik написав:
  flyman написав:3 роки наспішного скирдування, і є 7500уе. і можна брати сміливо 2к..3к в пригороді в розсрочку.

А там вже теж подуріли з цінами.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-sofia-no ... 0%BA%D0%B8
От наприклад в Новосілках залупили 750$ за квадрат. Це в будинку-колодці з опаленням від котлів!
То вже краще Навігатор брати за ці ж гроші.

Або ось:
https://kvartal-parkovy.com.ua/house-5-room-64
Цей комплекс мені подобався, рік тому думав брати там по 11к за квадрат, але тепер вони хочуть майже 16к за квадрат... в 35 км від Києва, в місті де не має електричок (відповідно ніколи не буде хорошо трнаспорту) це перебір.
На жаль, часи коли в приміських містах можна було вигідно купити минули.

так зараз ще по інерції ціни луплять ніби у нас ріст 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:16

  Хомякоид написав: Але я чув є дауни які навіть в монолітно кракасних будинках довбають опори.
За таке потрібно відразу саджати.

Дверной проем в монолитной конструкции дома - это уровень заказчика с дипломом МБА :mrgreen:
Примерно раз в 15-20 лет до Киева доходит землетрясение из зоны Вранча...
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:23

Просто потрібно оприділитись з цілями!

  Santehnik написав:Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.
В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.
Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.

Ну от, якщо трохи хотілки у виділеному - посунути(дешевше подорожувати/або взагалі, утриматись 3-5р. від відпочинку) і ще відкладену скирду теж заставляти працювати, а не пріти під подушкою - то можна значно швидше наскирдувати на хату!

До слова:
- А підкова приносить щастя/удачу?
- Так, якщо її прибити до копита і пахати, пахати, пахати..... :idea: :D
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45

  flyman написав:
  Faceless написав:Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу

Хіба вони не панельні?

Круши Монолит+газоблок с потолками 2,5 метра
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:53

Какая судьба ждет большие города после пандемии (перевод статьи The Economist)

https://korrespondent.net/business/econ ... -Economist
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:18

  flyman написав:$250 на одного, якщо оренда кімнати
$500 на двох, якщо оренда 1к квартири

1500 USD на людину, це хіба в Берліні

Сам то скільки тратиш в ФРН?


Зараз витрачаю копійки.
Оренда кавалірки 250 Євро та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

В Києві при своїй квартирі так прикидую:
- комуналь вся (100 USD)
- транспорт маршрутка+метро 50 USD
- харчування 200 USD
- раз в місяць відвідування рідні 50 USD
- шмотки+взуття 100 USD

Це без ресторанів, спортзалів, курева, хвороб та ін. непотрібу.
Якраз 1000 USD скирдуэться.

Ну в мене так і виходило скирдувати в Києві.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:24

  stas_rst написав:ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках).
квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді


плохо таки что не поставили.
человеку теперь не комфортно.
давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.
постоянно ужимаются.
сейчас аренда дешевеет.
поднимут коммуналку - подешевеет ещё.
и люди будут выбирать жилью где больше техники, качественей ремонт, разположение...
Соф. борщаговка не самое лучшее место
там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)
и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.
и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.
Да к сожалению когда хозяин надумывает какие ремонт проводить в квартире - почеуто уборку всегда на жильцов спихивает - и даже не думает хотябы 300 ... 400 грн за это заплатить или аренду скинуть.
А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:30

  Хомякоид написав:
  flyman написав:$250 на одного, якщо оренда кімнати
$500 на двох, якщо оренда 1к квартири

1500 USD на людину, це хіба в Берліні

Сам то скільки тратиш в ФРН?


Зараз витрачаю копійки.
Оренда кавалірки 250 Євро та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

В Києві при своїй квартирі так прикидую:
- комуналь вся (100 USD)
- транспорт маршрутка+метро 50 USD
- харчування 200 USD
- раз в місяць відвідування рідні 50 USD
- шмотки+взуття 100 USD

Це без ресторанів, спортзалів, курева, хвороб та ін. непотрібу.
Якраз 1000 USD скирдуэться.

Ну в мене так і виходило скирдувати в Києві.

Флуй тоже у пшеков только пузо отъедает на 10зл/2эвро в день. Ну тут пусть на 11злотых, 80грн, пачку пельменей на день с начинкой из обдёртых куриных лапок и сметанный продукт 200гр для смазки. Батл Черниговского по акции уже за пределами шикарной и сытной жизни. Чая пакетик шо Вы, шо он, интересно семь раз завариваете или восэм?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  uaprofi написав:Соф. борщаговка не самое лучшее место
там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)
и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.
и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.

Софиевка есть разная, у него я так понял жк София от Мартынова, а это хороший уровень маркетинга и пафоса, поэтому тем кто там выбирает жилье метро не так критично будет, переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке с развитой инфраструктурой, вместо единичных застроек среди старого мёртвого посёлка.
Santehnik
 
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