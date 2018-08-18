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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:34
uaprofi написав: stas_rst написав:
ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках
).
квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді
плохо таки что не поставили.
человеку теперь не комфортно.
давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.
постоянно ужимаются.
сейчас аренда дешевеет.
поднимут коммуналку - подешевеет ещё.
и люди будут выбирать жилью где больше техники, качественей ремонт, разположение...
Соф. борщаговка не самое лучшее место
там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)
и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.
и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.
Да к сожалению когда хозяин надумывает какие ремонт проводить в квартире - почеуто уборку всегда на жильцов спихивает - и даже не думает хотябы 300 ... 400 грн за это заплатить или аренду скинуть.
А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...
В мене вже як декілька років грабанули сусіда.
Вирішили тамбур ставити.
Я відлистав свою долю навіть не втягуючи арендаря.
Все одно це покращення яке збільшує ціну аренди, чому і ні.
Якщо потрібен би був кондей, запропонував би 50 на 50. Ця річ все таки може бистро прийти в непотріб.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:35
BIGor написав:
В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.
друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:37
Santehnik написав:
переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке
Хотя лично я прикола Софии вообще не понимаю, парков там нет, люди гуляют либо по асфальту, либо по пыльной разделительной дороге между Софией и Вишневым. Школа та модная приличных денег стоит. Не А+ конечно, но стоит. Дворы скучноватые, хотя минимально зелени есть.
Более того, многие не догадываются что вместо этого разделителя запланирована многополосная магистраль в город. Тогда вообще будет весело там))
Вобщем типичные Позняки но с меньшей этажностью. Хз почему это людям нравится.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:41
hume написав:
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Потребность в кондиционере зависит не столько от квартиры, а от арендатора. Если человек сидит дома, ему нужен кондиционер и он изначально будет искать такую квартиру независимо от сегмента. Есть и дешевые квартиры с кондиционерами. Их поставить совсем недорого по сравнению со стоимостью ремонта и техники.
Большинство арендаторов в однушках (я стараюсь делать ставку на таких) это одинокие люди, которые целый день на работе. Вечером пришел, открыл окно, утром закрыл ушел на работу. На выходные в жару дома не сидят. Им кондиционер не слишком нужен. Бывает висит нерабочий годами, а у арендаторов руки не доходят вызвать заправить фреоном.
Поэтому кондиционер по умолчанию я не ставлю. Только по требованию после переговоров.
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Vlad442
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:36
Vlad442
,
Вечером пришел, открыл окно,
Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:04
Hotab написав:Vlad442
,
Вечером пришел, открыл окно,
Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.
У меня в Чабанах дом 60 см. кирпич стена плюс 20 см. утепление.
Никогда не стоял вопрос про жару или холод.
Отказался от панели в любом виде. Зимой ее подогревать а летом охлаждать ? Спасибо, не надо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:05
hume написав: vitaliian написав: Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?
....
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник
За 6-7,5 они сейчас "сдаются" пока сам не начнешь сдавать. А Борисполь и Украинка - это пригороды считаются???
Повторюсь, мне бы даже в голову не пришло НЕ ПОСТАВИТЬ кондиционер, когда готовил квартиру к сдаче. Я до сегодняшнего дня даже не мог подумать, что в квартире с ТАКОЙ локацией(Соф.борщ) и с ТАКОЙ высокой ценой на сегодняшний день
вообще может отсутствовать кондиционер
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Damien
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:09
Новоселки - это только условно не Киев. На мой взгляд Новоселки - лучший вариант из всего пригорода. А по легкости и скорости добраться к метро этот ЖК выигрывает у Навигатора в разы. А если там еще автономное отопление(я не смотрел, но слово "котлы" как бы намекает на это), то дает еще больше бонусов
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Damien
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:11
Интересно получаеться. Дом который сегодня взорвался будут сносить.
Выделят деньги из бюджета для пострадавших, то есть нас с вами.
Это минуточку 9этаж.*4 кварт.*50метров*20 000 UAH/метр = 36 млн.
Может сказать пусть страховая платит кто застраховал, не ? Или газовая контора которая счетчики там меняла.
А то попривыкали все на халяву с бюджета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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