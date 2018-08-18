RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4449445044514452

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:34

  uaprofi написав:
  stas_rst написав:ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках).
квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді


плохо таки что не поставили.
человеку теперь не комфортно.
давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.
постоянно ужимаются.
сейчас аренда дешевеет.
поднимут коммуналку - подешевеет ещё.
и люди будут выбирать жилью где больше техники, качественей ремонт, разположение...
Соф. борщаговка не самое лучшее место
там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)
и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.
и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.
Да к сожалению когда хозяин надумывает какие ремонт проводить в квартире - почеуто уборку всегда на жильцов спихивает - и даже не думает хотябы 300 ... 400 грн за это заплатить или аренду скинуть.
А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...


В мене вже як декілька років грабанули сусіда.
Вирішили тамбур ставити.
Я відлистав свою долю навіть не втягуючи арендаря.
Все одно це покращення яке збільшує ціну аренди, чому і ні.

Якщо потрібен би був кондей, запропонував би 50 на 50. Ця річ все таки може бистро прийти в непотріб.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.

друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 733
З нами з: 27.02.19
Подякував: 256 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке

Хотя лично я прикола Софии вообще не понимаю, парков там нет, люди гуляют либо по асфальту, либо по пыльной разделительной дороге между Софией и Вишневым. Школа та модная приличных денег стоит. Не А+ конечно, но стоит. Дворы скучноватые, хотя минимально зелени есть.
Более того, многие не догадываются что вместо этого разделителя запланирована многополосная магистраль в город. Тогда вообще будет весело там))
Вобщем типичные Позняки но с меньшей этажностью. Хз почему это людям нравится.
Santehnik
 
Повідомлень: 409
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.

Потребность в кондиционере зависит не столько от квартиры, а от арендатора. Если человек сидит дома, ему нужен кондиционер и он изначально будет искать такую квартиру независимо от сегмента. Есть и дешевые квартиры с кондиционерами. Их поставить совсем недорого по сравнению со стоимостью ремонта и техники.
Большинство арендаторов в однушках (я стараюсь делать ставку на таких) это одинокие люди, которые целый день на работе. Вечером пришел, открыл окно, утром закрыл ушел на работу. На выходные в жару дома не сидят. Им кондиционер не слишком нужен. Бывает висит нерабочий годами, а у арендаторов руки не доходят вызвать заправить фреоном.
Поэтому кондиционер по умолчанию я не ставлю. Только по требованию после переговоров.
Vlad442
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:36

Vlad442 ,
Вечером пришел, открыл окно,

Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 15.02.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:04

  Hotab написав:Vlad442 ,
Вечером пришел, открыл окно,

Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.


У меня в Чабанах дом 60 см. кирпич стена плюс 20 см. утепление.
Никогда не стоял вопрос про жару или холод.

Отказался от панели в любом виде. Зимой ее подогревать а летом охлаждать ? Спасибо, не надо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:05

  hume написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?

....

Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.

Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник

За 6-7,5 они сейчас "сдаются" пока сам не начнешь сдавать. А Борисполь и Украинка - это пригороды считаются??? :D
Повторюсь, мне бы даже в голову не пришло НЕ ПОСТАВИТЬ кондиционер, когда готовил квартиру к сдаче. Я до сегодняшнего дня даже не мог подумать, что в квартире с ТАКОЙ локацией(Соф.борщ) и с ТАКОЙ высокой ценой на сегодняшний день вообще может отсутствовать кондиционер
Damien
 
Повідомлень: 55
З нами з: 28.04.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:09

  Santehnik написав:А там вже теж подуріли з цінами.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-sofia-no ... 0%BA%D0%B8
От наприклад в Новосілках залупили 750$ за квадрат. Це в будинку-колодці з опаленням від котлів!
То вже краще Навігатор брати за ці ж гроші.


Новоселки - это только условно не Киев. На мой взгляд Новоселки - лучший вариант из всего пригорода. А по легкости и скорости добраться к метро этот ЖК выигрывает у Навигатора в разы. А если там еще автономное отопление(я не смотрел, но слово "котлы" как бы намекает на это), то дает еще больше бонусов
Damien
 
Повідомлень: 55
З нами з: 28.04.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:11

Интересно получаеться. Дом который сегодня взорвался будут сносить.
Выделят деньги из бюджета для пострадавших, то есть нас с вами.

Это минуточку 9этаж.*4 кварт.*50метров*20 000 UAH/метр = 36 млн.

Может сказать пусть страховая платит кто застраховал, не ? Или газовая контора которая счетчики там меняла.
А то попривыкали все на халяву с бюджета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4449445044514452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Damien, Хомякоид і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1853, 1854, 1855
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18544 3043555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 17:52
Trast
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1581)
21.06.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.