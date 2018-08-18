uaprofi написав:

stas_rst написав: ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках).

квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок ().квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді

плохо таки что не поставили.человеку теперь не комфортно.давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.постоянно ужимаются.сейчас аренда дешевеет.поднимут коммуналку - подешевеет ещё.и люди будут выбирать жилью где больше техники, качественей ремонт, разположение...Соф. борщаговка не самое лучшее местотам рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.Да к сожалению когда хозяин надумывает какие ремонт проводить в квартире - почеуто уборку всегда на жильцов спихивает - и даже не думает хотябы 300 ... 400 грн за это заплатить или аренду скинуть.А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...