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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4450445144524453

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:21

  Vlad442 написав:
  Santehnik написав:Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.
В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.
Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.

То, что вы описали, это не копит на жилье, а откладывает деньги, которые не смог потратить. Для такого человека при таком образе жизни накопить на квартиру за 20 лет это нормально. Где лучше? В Нью-Йорке, Лондоне или Тель-Авиве?
Когда будет ипотека, такой человек сразу станет игроком на рынке. Чуть ужмется и будет платить вместо 250 аренды 450 долларов ипотеки и продолжать жить нормальной жизнью.

І в чому сакральний зміст: вместо 250 аренды 450 долларов ипотеки?
Де тут економічна доцільність?
Навпаки, замість $250 оренди буде платити $200 іпотеки.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:25

  Хомякоид написав:Интересно получаеться. Дом который сегодня взорвался будут сносить.
Выделят деньги из бюджета для пострадавших, то есть нас с вами.

Это минуточку 9этаж.*4 кварт.*50метров*20 000 UAH/метр = 36 млн.

Может сказать пусть страховая платит кто застраховал, не ? Или газовая контора которая счетчики там меняла.
А то попривыкали все на халяву с бюджета.

Не думаю, що здеруть з Київгазу.
От якби були "іпотечники", то були би застраховані.

Ще один плюс запустити нормальну іпотеку..

п.с.
За СРСР пам"ятаю, бабця в селі страхувала хату (і не тільки хату) чи не кожен рік, так як приходив агент, і за пару рублів виписував страховку.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:33

  Hotab написав:Vlad442 ,
Вечером пришел, открыл окно,

Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.

Жары обычно недели 2, остальное время погода терпимая. Пока человеку пришла мысль, что нужен кондиционер, пока договорился, выбрали, жара уже закончилась. Остальные 11 месяцев в году, кроме самого жаркого, при пересдаче очень редко кто обращает внимание на кондиционер и готов за него доплачивать.
Молодые люди дома по жаре как правило не сидят.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:46

Vlad442 ,
Пока человеку пришла мысль, что нужен кондиционер,

Мне эта мысль,когда я снимал,приходила на этапе заселения. Это было мое условие , и его соблюдали. Ставили в первую неделю , после моего заезда. Может потому я и считаю, что это жлобство лендлордов,не ставить кондей по умолчанию. Это не телек 4к, который морально устаревает. Если кондей,как вы говорите, реально нужен 2 недели в году, значит он проработает лет 20 без поломок. А вложения там 5 тыс грн кондей и +1.5 монтаж (если не в горячий сезон).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 чер, 2020 18:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:48

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Vlad442 ,
Вечером пришел, открыл окно,

Панелька, та наверное и кирпич, после недельной жары +30..35 (а такая теперь приходит каждое лето) разогревается так, что открытое окно ночью уже не помогает. Стены сами горячие и греют ночью комнату.

Жары обычно недели 2, остальное время погода терпимая. Пока человеку пришла мысль, что нужен кондиционер, пока договорился, выбрали, жара уже закончилась. Остальные 11 месяцев в году, кроме самого жаркого, при пересдаче очень редко кто обращает внимание на кондиционер и готов за него доплачивать.
Молодые люди дома по жаре как правило не сидят.


Это да. Я брал велосипед и ехал купаться в Круглик после работы.
Приятно вспомнить :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:59

  Hotab написав:Vlad442 ,
Пока человеку пришла мысль, что нужен кондиционер,

Мне эта мысль,когда я снимал,приходила на этапе заселения. Это было мое условие , и его соблюдали. Ставили в первую неделю , после моего заезда. Может потому я и считаю, что это жлобство лендлордов,не ставить кондей по умолчанию. Это не телек 4к, который морально устаревает. Если кондей,как вы говорите, реально нужен 2 недели в году, значит он проработает лет 20 без поломок. А вложения там 5 тыс грн кондей и +1.5 монтаж (если не в горячий сезон).

Я вже писав:
1) ставити інвертоний, можна використовувати зимою для нагріва, якщо нема централізованого опалення, а в Соф.Борщ, скоріше за все нема: економія.
2) окупність і рентабельність: , тут писали 2,5 роки, тобто 40% річних в у.е.

Лендлорд не вміє, або не хоче рахувати гроші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:01

  Vlad442 написав:Когда будет ипотека, такой человек сразу станет игроком на рынке. Чуть ужмется и будет платить вместо 250 аренды 450 долларов ипотеки и продолжать жить нормальной жизнью.


250 vs 450 долларов в месяц обязательных расходов - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вы же рассуждаете о массовом сегменте, а не среднем классе. Там счет идет не на сотни, а на десятки долларов. И накоплений, как правило, нет.

Что уже само по себе является блокирующим фактором. Ипотеки с нулевым первым взносом все равно не будет.

250 долларов аренды - это квартира стоимостью 30 тыс долларов. И входной билет в ипотеку на нее составит 6-9 тыс долларов.

Далее, какой должна быть ставка, чтобы "вписать" аннуитетный платеж в приемлемый бюджет? Пусть он будет на 20% выше ставки аренды (300 долларов). Но никак не на 80% (450 долларов) - это пустые фантазии.

Так вот, для 15-летнего кредита на 24 тыс долларов размер процентной ставки должен быть ниже 13%, чтобы вписаться в условные 300 долларов в месяц. Для 10-летнего - вообще ниже 9%.

Валютное потребительское кредитование запрещено (и слава богу). У кого есть гривна стоимостью 7-8% на 10 лет, или стоимостью 10-11% - на 15 лет, чтобы банки могли создать кредитные продукты, удовлетворяющие потребностям рынка???

Да такие кредиты даже НБУ не выдаст, и причина очевидна! Если бы 10 лет назад вы положили 8 грн (1 доллар) под 8% годовых, то сегодня у вас было бы 17,27 грн (0,65 доллара). А если бы 15 лет назад вы положили 5 грн (1 доллар) под 11% годовых, то сегодня у вас было бы 23,92 грн (0,9 доллара).

Очевидно же, что гривна девальвирует быстрее указанных 8%-11% в год. Причем скорость девальвации только ускоряется.

Покажите мне сумасшедших инвесторов, которые будут заниматься такой благотворительностью в пользу пересичных?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:10

  stas_rst написав:
  BIGor написав:В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.

друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу :)

В камері СІЗО на лук'янівці свого часу на 30м2, 20 людей жило.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:37

  flyman написав:
  Hotab написав:Vlad442 ,
Пока человеку пришла мысль, что нужен кондиционер,

Мне эта мысль,когда я снимал,приходила на этапе заселения. Это было мое условие , и его соблюдали. Ставили в первую неделю , после моего заезда. Может потому я и считаю, что это жлобство лендлордов,не ставить кондей по умолчанию. Это не телек 4к, который морально устаревает. Если кондей,как вы говорите, реально нужен 2 недели в году, значит он проработает лет 20 без поломок. А вложения там 5 тыс грн кондей и +1.5 монтаж (если не в горячий сезон).

Я вже писав:
1) ставити інвертоний, можна використовувати зимою для нагріва, якщо нема централізованого опалення, а в Соф.Борщ, скоріше за все нема: економія.
2) окупність і рентабельність: , тут писали 2,5 роки, тобто 40% річних в у.е.

Лендлорд не вміє, або не хоче рахувати гроші.

Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень.
Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно.
Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.
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