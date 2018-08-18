Додано: Нед 21 чер, 2020 19:01

Vlad442 написав: Когда будет ипотека, такой человек сразу станет игроком на рынке. Чуть ужмется и будет платить вместо 250 аренды 450 долларов ипотеки и продолжать жить нормальной жизнью. Когда будет ипотека, такой человек сразу станет игроком на рынке. Чуть ужмется и будет платить вместо 250 аренды 450 долларов ипотеки и продолжать жить нормальной жизнью.

1 доллар

0,65 доллара

0,9 доллара

250 vs 450 долларов в месяц обязательных расходов - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вы же рассуждаете о массовом сегменте, а не среднем классе. Там счет идет не на сотни, а на десятки долларов. И накоплений, как правило, нет.Что уже само по себе является блокирующим фактором. Ипотеки с нулевым первым взносом все равно не будет.250 долларов аренды - это квартира стоимостью 30 тыс долларов. И входной билет в ипотеку на нее составит 6-9 тыс долларов.Далее, какой должна быть ставка, чтобы "вписать" аннуитетный платеж в приемлемый бюджет? Пусть он будет на 20% выше ставки аренды (300 долларов). Но никак не на 80% (450 долларов) - это пустые фантазии.Так вот, для 15-летнего кредита на 24 тыс долларов размер процентной ставки должен быть ниже 13%, чтобы вписаться в условные 300 долларов в месяц. Для 10-летнего - вообще ниже 9%.Валютное потребительское кредитование запрещено (и слава богу). У кого есть гривна стоимостью 7-8% на 10 лет, или стоимостью 10-11% - на 15 лет, чтобы банки могли создать кредитные продукты, удовлетворяющие потребностям рынка???Да такие кредиты даже НБУ не выдаст, и причина очевидна! Если бы 10 лет назад вы положили 8 грн () под 8% годовых, то сегодня у вас было бы 17,27 грн (). А если бы 15 лет назад вы положили 5 грн (1 доллар) под 11% годовых, то сегодня у вас было бы 23,92 грн ().Очевидно же, что гривна девальвирует быстрее указанных 8%-11% в год. Причем скорость девальвации только ускоряется.Покажите мне сумасшедших инвесторов, которые будут заниматься такой благотворительностью в пользу пересичных?