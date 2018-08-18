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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4452445344544455>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень.
Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно.
Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.

К тому же отопление сплит системой бытовой получается дороже, чем автономным газовым отоплением. И примерно равно стоимости централизованного. Испытано.
А отопление ТЭНами(причем независимо какими - электрокотел, теплый пол, электроконвектор) - это раза в 2-3 дороже автономного газового отопления.
Все опыты проводились по нынешним ценам газа и электричества
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:08

  stas_rst написав:
  BIGor написав:В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.

друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу :)

Збоченці, з такими доходами жити в такому гетто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:12

  BIGor написав:
  stas_rst написав:
  BIGor написав:В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.

друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу :)

Збоченці, з такими доходами жити в такому гетто.


Люди разные бывают, знаю товарища со спорткаром Ломборгини, но не имеющем собственной квартиры, никакой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:13

  Damien написав:К тому же отопление сплит системой бытовой получается дороже, чем автономным газовым отоплением. И примерно равно стоимости централизованного. Испытано.
А отопление ТЭНами(причем независимо какими - электрокотел, теплый пол, электроконвектор) - это раза в 2-3 дороже автономного газового отопления.
Все опыты проводились по нынешним ценам газа и электричества

А если в доме автономная крышная котельная? Какие минусы, не знаете? Поквартирные счетчики тепла будут.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:14

Damien ,
А отопление ТЭНами(причем независимо какими - электрокотел, теплый пол, электроконвектор) - это раза в 2-3 дороже автономного газового отопления.

Есть ньюанс.
В таких квартирах электротариф на отопление 90/45 коп (день/ночь). И тогда вполне способно соперничать с газовым.А особенно тот же кондёр ,у которого итоговый COP (соотношение полученного тепла к израсходованной электроэнергии) за зиму может быть этак 2.0. А в теплые зимы без мороза даже 2.5.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 чер, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:16

  BIGor написав:
  Santehnik написав:
  uaprofi написав:Соф. борщаговка не самое лучшее место
там рядом скоро откроют Чабаны (а там метро!)
и цена на софиевке пойдёт в 5тыс.
и чтобы сдать - нужно будет всё равно ставить ... и при простое два- три месяца еще два дня сидеть с монтажниками и убирать за ними - а так бы это всё жилец сделал сам.

Софиевка есть разная, у него я так понял жк София от Мартынова, а это хороший уровень маркетинга и пафоса, поэтому тем кто там выбирает жилье метро не так критично будет, переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке с развитой инфраструктурой, вместо единичных застроек среди старого мёртвого посёлка.
В чем заключается современность? Развитая инфрастуктура, это платный детсад и школа - остальное все дуля с маком?

Да ничего там в ЖК София(я так понял, что обговариваемая квартира там) хорошего нет. Натыканные в максимальной плотности десятиэтажки и узкие дорожки для машин между ними. С пролетающими прямо над башкой самолетами(реально низко, такое впечатление, что метров 15-20 над крышей). Больницы, садики, школ - все частное и платное. Утром выехать в Киев и вечером вернуться - надо иметь крепкие нервы и лишние время и бензин. Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:33

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Мне эта мысль,когда я снимал,приходила на этапе заселения. Это было мое условие , и его соблюдали. Ставили в первую неделю , после моего заезда. Может потому я и считаю, что это жлобство лендлордов,не ставить кондей по умолчанию. Это не телек 4к, который морально устаревает. Если кондей,как вы говорите, реально нужен 2 недели в году, значит он проработает лет 20 без поломок. А вложения там 5 тыс грн кондей и +1.5 монтаж (если не в горячий сезон).

Я вже писав:
1) ставити інвертоний, можна використовувати зимою для нагріва, якщо нема централізованого опалення, а в Соф.Борщ, скоріше за все нема: економія.
2) окупність і рентабельність: , тут писали 2,5 роки, тобто 40% річних в у.е.

Лендлорд не вміє, або не хоче рахувати гроші.

Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень.
Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно.
Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.

Про зиму я казав, щодо якщо буде така, як цього року, то можна і зимою.
Максимальна ефективність його, коли за бортом 5...13 тепла. При мінус 10, він обмерзає і коеф. майже 1:1, тобто такий самий, як в звичайного калорифера.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:А если в доме автономная крышная котельная? Какие минусы, не знаете? Поквартирные счетчики тепла будут.

Из минусов -
газовая контора будет тянуть денег с ОСББ за проверки котельни, за трубы (даже в летний период), за всякое другое. И эти затраты будут распределяться на жильцов в дополнение к газу.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

Це не показник якості харчування, скоріше навпаки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:06

друже, живуть ... довго і щасливо ...
молода сім"я: він чи айті чи менеджер в айті, вільна англійська, вона - фітнес-тренер, вільна англійська, троє дітей ... живуть з 2-ма авто в ОДНУШЦІ 38м2.
Вірите ? а я їх щодня бачу :)[/quote]
Збоченці, з такими доходами жити в такому гетто.[/quote]

Люди разные бывают, знаю товарища со спорткаром Ломборгини, но не имеющем собственной квартиры, никакой.[/quote]
Этот Ваш товарищ случайно не персонаж фильма "Доберман" по кличке Комар?
барабашов
 
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