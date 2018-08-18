Damien написав:
Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать
Ви не читали умови задачі:
- живе наїздами, 1-2 тижні на місяць;
- бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності
- авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати;
- перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного
- квартира після ремонту "для себе, а не під аренду"
- перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю
- інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди
- 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна
- не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...