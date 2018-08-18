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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4452445344544455

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:14

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

Це не показник якості харчування, скоріше навпаки


В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.

Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.

А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:19

  Damien написав: Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать

Ви не читали умови задачі:
- живе наїздами, 1-2 тижні на місяць;
- бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності
- авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати;
- перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного
- квартира після ремонту "для себе, а не під аренду"
- перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю
- інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди
- 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна
- не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...
stas_rst
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  #<1 ... 4452445344544455
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