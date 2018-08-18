Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень. Їм від пуза. Не можу вагу скинути.
Це не показник якості харчування, скоріше навпаки
В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.
Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.
А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Damien написав: Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать
Ви не читали умови задачі: - живе наїздами, 1-2 тижні на місяць; - бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності - авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати; - перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного - квартира після ремонту "для себе, а не під аренду" - перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю - інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди - 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна - не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...
ПС. ПРІОРИТЕТ для багатьох орендарів - БЕЗПЕКА і ОХОРОНА !!! Цього у Києві практично нема і отримати битою ззаду по голові під під"здом шикарної свічки - випадків мульйон. Причина - екран смартфона дуже красиво світиться у темряві
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 21 чер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав: Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать
Ви не читали умови задачі: - живе наїздами, 1-2 тижні на місяць; - бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності - авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати; - перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного - квартира після ремонту "для себе, а не під аренду" - перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю - інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди - 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна - не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...
Цікаво, я теж приглядався до кавалірки в районі Жулян - Теремки, як локація близька до аеропорта з ловкостами та до метро та ж.д. Київ-Волинський. Тепер ясний портрет ЦА.
flyman написав:Цікаво, я теж приглядався до кавалірки в районі Жулян - Теремки, як локація близька до аеропорта з ловкостами та до метро та ж.д. Київ-Волинський. Тепер ясний портрет ЦА.
Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора. Краще розглядати неглибоко від окружної по Київській , хоча теж проблемно зранку на виїзд. Вечір і повернення більш розтягнуті у часі, тому зворотній потік вільніший. Ранок більш обмежений по початку робочого дня у багатьох, тому критичні після 7.30 до 9.30 приблизно.
BIGor написав:В чем заключается современность? Развитая инфрастуктура, это платный детсад и школа - остальное все дуля с маком?
Современность в том что всё вокруг свежее, молодое, не разбитое. Аллейки там есть, фонтаны, подсветки всякие прикольные. На первых этажах не труселя висят, а кафешки, пабы, фитнесс-залы, школы танцев и прочая хрень. Группа жк в соц.сетях это десяток тысяч людей, они умудряются друг другу продавать всякие услуги и сервисы. Ну тоесть люди в пределах комплекса находят себе развлечения, находят себе покупки и впринципе довольны жизнью. Я ж говорю - я не понимаю этого феномена, по сути это Позняки на минималках, но народу формат Позняков почему-то очень заходит и это подкрепляется ценниками.
Но где-то в Чабанах такого не будет, в Чабанах это будет полтора новых дома среди старой убитой застройки и частного сектора, где до ближайшей кафешки ехать черти куда и где нет ничего вокруг. Это реально разный уровень.
stas_rst написав:Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора.
Абсолютно правильно. Є 3 Софійвські Борщагівки. 1) Соборна/Шалімова/Сагайдачного, Маєток. Там повна торба. Там немає каналізації, там немає нормальної дороги там немає нормальної школи і взагалі там жити не треба взагалі. Але там найдешевше, через те там багато будують, є невелика інфраструктура і навіть якісь торгові центри/кафешки і є непоганий попит. Але з кожним роком там все гірше і гірше і туди не треба за жодних обставин суватись, оскільки звідти по суті лише один двополосний виїзд. І якщо каналізацію мабуть колись пофіксять, то дорогу вже ніколи. 2) Ж/к "Софія" та інші ж/к що знаходяться між Вишневим, приватним сектором та київською кільцевою дорогою. От там міська каналізація, там добре розвинута інфраструктура, є школи, лікарні, тощо, але там все платне. За халявним можна ходити у Вишневе, але то треба ходити. Також там є декілька доріг до Києва, вузьких, але окремих і вони не залежать від транзитного трафіку. 3) Приватний сектор і поодинокі висотні будинки в тому приватному секторі. То теж не варто розглядати впринципі, але вже краще в них ніж на Маєтку...
З цього всього можна розглядати лише Софію. Але ж/к Софія ну геть зовсім дурна по цінам, по суті це київські ціни, при житті не в Києві. Тому економічна рентабельність тих забудов під великим питанням. Вже краще трохи додати і заїхати в термітник біля метро)
zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
телевизор не является вещью первой необходимости в штатах людям пох как вы одеты, но напитокк безо льда даже бомж пить не станет жадность порождает бедность
Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага.
Первой необходимостью кондиционер является в у Хотаба в Африке. В городе где он реально нужен 1,5 месяцев это роскошь. А ценовой сегмент роскоши стартует тысяч с 12ти
В Украинке у меня такая же фигня. Есть вилка цен от 4к жесточайший бабушатник, до 6,5 чистый отремонтированные ноаострой. И наличие кондиционера не влияет на цену. Если у вас новострой со свежим ремонтом, то ваша цена будет от5700 до 6500.
Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде.