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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4453445444554456>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:14

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

Це не показник якості харчування, скоріше навпаки


В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.

Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.

А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:19

  Damien написав: Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать

Ви не читали умови задачі:
- живе наїздами, 1-2 тижні на місяць;
- бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності
- авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати;
- перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного
- квартира після ремонту "для себе, а не під аренду"
- перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю
- інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди
- 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна
- не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...

ПС. ПРІОРИТЕТ для багатьох орендарів - БЕЗПЕКА і ОХОРОНА !!! Цього у Києві практично нема і отримати битою ззаду по голові під під"здом шикарної свічки - випадків мульйон. Причина - екран смартфона дуже красиво світиться у темряві :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 21 чер, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Раз люди живут в оренді, десь в Іпенях і щоденно витрачають по 2-2,5 години свого життя на дорогу

не зовсім так :) 30 хв. до Центру у вихідні і від 40 хв. до 1,20, якщо виїхати о 7.30 у будні.
Щодня катаюсь протягом 5 років.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:26

  stas_rst написав:
  Damien написав: Если есть идиот, который готов платить 7,5кгрн за однушку при отсутствии кондея, то надо его беречь как сына и пыль с ботинок протирать

Ви не читали умови задачі:
- живе наїздами, 1-2 тижні на місяць;
- бізик, сегмент київського бізнесу поруч в пішій доступності
- авто Тойота прадо, він не їздить в центр- з центру о 8 ранку і 7 вечора, на пробки йому наsрати;
- перельоти з Жулян регулярно, локація для таксі копійчаного
- квартира після ремонту "для себе, а не під аренду"
- перша здача і мінімум мене, як власника, в питанні контролю
- інші плюшки, окрім кондиціонера ... якщо не з"їде, наступного року поставлю у березні з оплатою половини суми арендарем і потім буду вираховувати з аренди
- 7500 у комплексі при нормальних умовах - не максимальна ціна
- не порівнюйте з хрущами на ДВРЗ і Трої ... це різні рівні комфорту і писали уже - зовсім інший зріз тих, хто там живе ...

Цікаво, я теж приглядався до кавалірки в районі Жулян - Теремки, як локація близька до аеропорта з ловкостами та до метро та ж.д. Київ-Волинський.
Тепер ясний портрет ЦА.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:39

flyman кавалерки вчерашний день, в Буче по 14 куе полноценные квартиры https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... IoUkO.html
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:03

  flyman написав:Цікаво, я теж приглядався до кавалірки в районі Жулян - Теремки, як локація близька до аеропорта з ловкостами та до метро та ж.д. Київ-Волинський.
Тепер ясний портрет ЦА.

Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора.
Краще розглядати неглибоко від окружної по Київській , хоча теж проблемно зранку на виїзд. Вечір і повернення більш розтягнуті у часі, тому зворотній потік вільніший. Ранок більш обмежений по початку робочого дня у багатьох, тому критичні після 7.30 до 9.30 приблизно.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:В чем заключается современность? Развитая инфрастуктура, это платный детсад и школа - остальное все дуля с маком?

Современность в том что всё вокруг свежее, молодое, не разбитое. Аллейки там есть, фонтаны, подсветки всякие прикольные.
На первых этажах не труселя висят, а кафешки, пабы, фитнесс-залы, школы танцев и прочая хрень. Группа жк в соц.сетях это десяток тысяч людей, они умудряются друг другу продавать всякие услуги и сервисы.
Ну тоесть люди в пределах комплекса находят себе развлечения, находят себе покупки и впринципе довольны жизнью.
Я ж говорю - я не понимаю этого феномена, по сути это Позняки на минималках, но народу формат Позняков почему-то очень заходит и это подкрепляется ценниками.

Но где-то в Чабанах такого не будет, в Чабанах это будет полтора новых дома среди старой убитой застройки и частного сектора, где до ближайшей кафешки ехать черти куда и где нет ничего вокруг. Это реально разный уровень.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора.

Абсолютно правильно.
Є 3 Софійвські Борщагівки.
1) Соборна/Шалімова/Сагайдачного, Маєток. Там повна торба. Там немає каналізації, там немає нормальної дороги там немає нормальної школи і взагалі там жити не треба взагалі. Але там найдешевше, через те там багато будують, є невелика інфраструктура і навіть якісь торгові центри/кафешки і є непоганий попит. Але з кожним роком там все гірше і гірше і туди не треба за жодних обставин суватись, оскільки звідти по суті лише один двополосний виїзд. І якщо каналізацію мабуть колись пофіксять, то дорогу вже ніколи.
2) Ж/к "Софія" та інші ж/к що знаходяться між Вишневим, приватним сектором та київською кільцевою дорогою. От там міська каналізація, там добре розвинута інфраструктура, є школи, лікарні, тощо, але там все платне. За халявним можна ходити у Вишневе, але то треба ходити. Також там є декілька доріг до Києва, вузьких, але окремих і вони не залежать від транзитного трафіку.
3) Приватний сектор і поодинокі висотні будинки в тому приватному секторі. То теж не варто розглядати впринципі, але вже краще в них ніж на Маєтку...

З цього всього можна розглядати лише Софію. Але ж/к Софія ну геть зовсім дурна по цінам, по суті це київські ціни, при житті не в Києві. Тому економічна рентабельність тих забудов під великим питанням. Вже краще трохи додати і заїхати в термітник біля метро)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:24

  zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине



Тут Вы конкретно врете,

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать :lol: .
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:38

  kingkongovets написав:[

телевизор не является вещью первой необходимости
в штатах людям пох как вы одеты, но напитокк безо льда даже бомж пить не станет
жадность порождает бедность

Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага.

Первой необходимостью кондиционер является в у Хотаба в Африке. В городе где он реально нужен 1,5 месяцев это роскошь. А ценовой сегмент роскоши стартует тысяч с 12ти

В Украинке у меня такая же фигня. Есть вилка цен от 4к жесточайший бабушатник, до 6,5 чистый отремонтированные ноаострой. И наличие кондиционера не влияет на цену. Если у вас новострой со свежим ремонтом, то ваша цена будет от5700 до 6500.

Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде.
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