Додано: Нед 21 чер, 2020 22:16

stas_rst написав: Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора. Єдиний момент - Соф.Борщагу по вул. Соборній в іпенях у напрямку на Боярку - категорично не рекомендую брати, у жодному випадку. Там точно колапс щоранку-щовечора.

Абсолютно правильно.Є 3 Софійвські Борщагівки.1) Соборна/Шалімова/Сагайдачного, Маєток. Там повна торба. Там, там немає нормальної дороги там немає нормальної школи і взагалі там жити не треба взагалі. Але там найдешевше, через те там багато будують, є невелика інфраструктура і навіть якісь торгові центри/кафешки і є непоганий попит. Але з кожним роком там все гірше і гірше і туди не треба за жодних обставин суватись, оскільки звідти по суті лише один двополосний виїзд. І якщо каналізацію мабуть колись пофіксять, то дорогу вже ніколи.2) Ж/к "Софія" та інші ж/к що знаходяться між Вишневим, приватним сектором та київською кільцевою дорогою. От там міська каналізація, там добре розвинута інфраструктура, є школи, лікарні, тощо, але там все платне. За халявним можна ходити у Вишневе, але то треба ходити. Також там є декілька доріг до Києва, вузьких, але окремих і вони не залежать від транзитного трафіку.3) Приватний сектор і поодинокі висотні будинки в тому приватному секторі. То теж не варто розглядати впринципі, але вже краще в них ніж на Маєтку...З цього всього можна розглядати лише Софію. Але ж/к Софія ну геть зовсім дурна по цінам, по суті це київські ціни, при житті не в Києві. Тому економічна рентабельність тих забудов під великим питанням. Вже краще трохи додати і заїхати в термітник біля метро)