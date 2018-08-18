Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень. Їм від пуза. Не можу вагу скинути.
Це не показник якості харчування, скоріше навпаки
В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.
Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.
А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Речь не о стоимости, а про "Ем от пуза - не могу вес сбросить"
zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине