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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4453445444554456

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:44

  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
50 куе. Них... себе. Они по 20 покупались. Какое нах падение. Вот когда будет с ремонтом ниже 28 куе, тогда и откроем шампанское
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

Це не показник якості харчування, скоріше навпаки


В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.

Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.

А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Речь не о стоимости, а про "Ем от пуза - не могу вес сбросить"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:48

  Бывалый написав:
  zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине



Тут Вы конкретно врете,

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать :lol: .

з мого власного досвіду:
у Польщі на харчування ішло 70% від того що в Україні,
а в Швеції, 1,5 раза бильше, чим в Польщі.
Німеччина трохи дешевше Швеції.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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