Додано: Нед 21 чер, 2020 22:55

uaprofi написав: [

плохо таки что не поставили.

человеку теперь не комфортно.

давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.

постоянно ужимаются.

сейчас аренда дешевеет.



А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов... плохо таки что не поставили.человеку теперь не комфортно.давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.постоянно ужимаются.сейчас аренда дешевеет.А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...

А я вот заметил, что некоторые арендаторы хотят слишком много арендуя практически самое дешёвое предложение на рынке. Когда им говоришь, что такое возможно в жилье с уровнем цены ×2/3 они начинают крутить носом. А потом звонят и снимаютЕще меня бесят те, кто отказывается платить за клининг после съезда. Ладно нет 400 грн, но можно же самим убраться.При этом заметил, что в дешёвом сегменте у арендаторов больше всего претензий и пожеланий. Типа не нравится техника, говорят миле давай, а то ваш холодильник какой то звук издаёт. Так же почему то самая серьёзная амортизация в нижнем сегменте.