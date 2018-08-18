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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44544455445644574458>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:44

  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
50 куе. Них... себе. Они по 20 покупались. Какое нах падение. Вот когда будет с ремонтом ниже 28 куе, тогда и откроем шампанское
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень.
Їм від пуза. Не можу вагу скинути.

Це не показник якості харчування, скоріше навпаки


В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.

Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.

А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Речь не о стоимости, а про "Ем от пуза - не могу вес сбросить"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:48

  Бывалый написав:
  zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине



Тут Вы конкретно врете,

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать :lol: .

з мого власного досвіду:
у Польщі на харчування ішло 70% від того що в Україні,
а в Швеції, 1,5 раза бильше, чим в Польщі.
Німеччина трохи дешевше Швеції.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:54

  flyman написав:з мого власного досвіду:
у Польщі на харчування ішло 70% від того що в Україні,
а в Швеції, 1,5 раза бильше, чим в Польщі.
Німеччина трохи дешевше Швеції.
а мусорки везде бесплатные
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:55

  uaprofi написав:[
плохо таки что не поставили.
человеку теперь не комфортно.
давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось.
постоянно ужимаются.
сейчас аренда дешевеет.

А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...

А я вот заметил, что некоторые арендаторы хотят слишком много арендуя практически самое дешёвое предложение на рынке. Когда им говоришь, что такое возможно в жилье с уровнем цены ×2/3 они начинают крутить носом. А потом звонят и снимают :mrgreen:

Еще меня бесят те, кто отказывается платить за клининг после съезда. Ладно нет 400 грн, но можно же самим убраться.

При этом заметил, что в дешёвом сегменте у арендаторов больше всего претензий и пожеланий. Типа не нравится техника, говорят миле давай, а то ваш холодильник какой то звук издаёт. Так же почему то самая серьёзная амортизация в нижнем сегменте.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:56

vitaliian
> не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,

hume - вроде против "сдачи", сдачи интересов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:57

  Santehnik написав:[
Софиевка есть разная, у него я так понял жк София от Мартынова, а это хороший уровень маркетинга и пафоса, поэтому тем кто там выбирает жилье метро не так критично будет, переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке с развитой инфраструктурой, вместо единичных застроек среди старого мёртвого посёлка.

Об этом комплексе слышал много хороших отзывов. Но вот знакомые на работу за 2 часа выезжают
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:01

  Damien написав:За 6-7,5 они сейчас "сдаются" пока сам не начнешь сдавать. А Борисполь и Украинка - это пригороды считаются??? :D
Повторюсь, мне бы даже в голову не пришло НЕ ПОСТАВИТЬ кондиционер, когда готовил квартиру к сдаче. Я до сегодняшнего дня даже не мог подумать, что в квартире с ТАКОЙ локацией(Соф.борщ) и с ТАКОЙ высокой ценой на сегодняшний день вообще может отсутствовать кондиционер

Борисполь и украинка идут по этой цене на ура.
ТАКАЯ ЦЕНА это 7.5 кгрн?? :shock:
Ребята, что это за форум? Студентов?

Такая цена это 40-50 кгрн. Пздц 300 баксов ТАКАЯ ЦЕНА :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Интересно в германии и шуцине за 200 -300баксов есть кондиционер
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:24

  Бывалый написав:
  zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине



Тут Вы конкретно врете,

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать :lol: .

Да, че-то ржал, конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:34

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине



Тут Вы конкретно врете,

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать :lol: .

Да, че-то ржал, конечно.


Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле
zРадио
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