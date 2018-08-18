Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:та прохарчування десь 50 евро в тиждень. Їм від пуза. Не можу вагу скинути.
Це не показник якості харчування, скоріше навпаки
В обе стороны работает. Дорогой стол - не показатель высокого качества рациона. Дешевый стол - не показатель низкого качества рациона.
Но с большой суммой денег удовлетворить потребности, разумеется, проще, чем с маленькой.
А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Речь не о стоимости, а про "Ем от пуза - не могу вес сбросить"
zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
uaprofi написав:[ плохо таки что не поставили. человеку теперь не комфортно. давно заметил аренндодатели не очень хотят вкладывать в деньгу чтобы арендаторам комфортно жилось. постоянно ужимаются. сейчас аренда дешевеет.
А есть ещё такие собственики, что даже пылесос боятся покупать или покупают какой нибудь хлам из ломбардов...
А я вот заметил, что некоторые арендаторы хотят слишком много арендуя практически самое дешёвое предложение на рынке. Когда им говоришь, что такое возможно в жилье с уровнем цены ×2/3 они начинают крутить носом. А потом звонят и снимают
Еще меня бесят те, кто отказывается платить за клининг после съезда. Ладно нет 400 грн, но можно же самим убраться.
При этом заметил, что в дешёвом сегменте у арендаторов больше всего претензий и пожеланий. Типа не нравится техника, говорят миле давай, а то ваш холодильник какой то звук издаёт. Так же почему то самая серьёзная амортизация в нижнем сегменте.
Santehnik написав:[ Софиевка есть разная, у него я так понял жк София от Мартынова, а это хороший уровень маркетинга и пафоса, поэтому тем кто там выбирает жилье метро не так критично будет, переплатят за бренд и возможность жить в современном молодёжном городке с развитой инфраструктурой, вместо единичных застроек среди старого мёртвого посёлка.
Об этом комплексе слышал много хороших отзывов. Но вот знакомые на работу за 2 часа выезжают
Damien написав:За 6-7,5 они сейчас "сдаются" пока сам не начнешь сдавать. А Борисполь и Украинка - это пригороды считаются??? Повторюсь, мне бы даже в голову не пришло НЕ ПОСТАВИТЬ кондиционер, когда готовил квартиру к сдаче. Я до сегодняшнего дня даже не мог подумать, что в квартире с ТАКОЙ локацией(Соф.борщ) и с ТАКОЙ высокой ценой на сегодняшний день вообще может отсутствовать кондиционер
Борисполь и украинка идут по этой цене на ура. ТАКАЯ ЦЕНА это 7.5 кгрн?? Ребята, что это за форум? Студентов?
Такая цена это 40-50 кгрн. Пздц 300 баксов ТАКАЯ ЦЕНА
Интересно в германии и шуцине за 200 -300баксов есть кондиционер
zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
zРадио написав:А если сравнивать цены в Украине и Германии, то в супермаркетах будет паритет. Разницу формируют кафе и рестораны с обслуживанием, где подключаются расходы на труд, которые в Германии в 8-12 раз выше, чем в Украине
Как и учетка которая "хорошо" питается в Германии за 50 евро в неделю, а в Киеве надо 1,5к+ чтоб не питаться мивиной и откладывать .
Да, че-то ржал, конечно.
Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле