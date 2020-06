Додано: Нед 21 чер, 2020 23:47

Hotab написав: Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень.

Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно.

Инверторная система годится конечно. Не для зимы, но для демисезона идеально.

