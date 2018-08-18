Додано: Нед 21 чер, 2020 23:40

hume написав: Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага.

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Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде. Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага....Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде.

я всегда считал шо конкурировать ценой - последнее дело и убийство бизнеса собственными руками, конкурировать нужно локацией и качеством сервиса, но спорить с профи в этом деле не собираюсь)если вы так говорите - значит я был не правпо поводу круш по 20 - это все же цена не недвиги, а обещаний ее построить, а сколько они стоили в тот момент, когда можно было заходить на ремонты? имхо отталкиваться нужно от этой цены