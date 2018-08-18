Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:з мого власного досвіду: у Польщі на харчування ішло 70% від того що в Україні, а в Швеції, 1,5 раза бильше, чим в Польщі. Німеччина трохи дешевше Швеції.
а мусорки везде бесплатные
для чого мусорки, якщо є червоні/жовті цінники, та продукти власної торгової марки супермаркета, а в Польщі в деяких супермаркетах буває при виході є спеціальна секція, де продається по значній уцінці все, на що закінчується термін придатності в найближчий день-два.
hume написав:Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага. ... Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде.
я всегда считал шо конкурировать ценой - последнее дело и убийство бизнеса собственными руками, конкурировать нужно локацией и качеством сервиса, но спорить с профи в этом деле не собираюсь) если вы так говорите - значит я был не прав по поводу круш по 20 - это все же цена не недвиги, а обещаний ее построить, а сколько они стоили в тот момент, когда можно было заходить на ремонты? имхо отталкиваться нужно от этой цены
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 21 чер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле
тут 90% теоретиків, які за кордоном були прольтом в Франфуркті на Майні в Єбипет по формулі "все включено"
zРадио написав:Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле
Hotab написав:Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень. Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно. Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.
Инверторная система годится конечно. Не для зимы, но для демисезона идеально.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Написано: В части комплекса стройка не активна. Две секции сданы. Квартира продается во второй секции.Особенность квартиры панорамные окна. Автономное отопление. Воду в новостройку подают из собственной артезианской скважины. Читаєм: будова заморожена, особливіть квартири - літом жара, зимою собачий холод, відповідно комуналь - космос, водопровода міського нема, каналізації, мабуть теж (івно х.з. куда зливають)
п.с. Замість фантазій ритися в смітниках супермаркетів в Німеччині, краще перестань постити сюда всяке авно. Тобі вже разів 5 про це давали зауваження.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 чер, 2020 00:00, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.
пока лучше газа ничего не придумали, электро очень дорого, я пробовал масляный радиатор, разные конвекторы и керамический обогрев, всё рбходится в 3-7 раз дороже газа. Обычная сплит при -10 не работает, нужна чёрная с тепловым насосом но и ценник там конский.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
zРадио написав:[ Что по 20к покупалось? Квартира с ремонтом, или фиговый лист от застройщика, который, если повезет, то через 3 года можно поменять на квартиру и начать ее ремонтировать?..
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За три месяца до сдачи Рокетчик. Если рынок такое адское гуано оценивает в 50 куе, то рокета взлетела года два назад. Не могу понять, что вы доказываете, что цены упадут, так с этим все согласны, может трибека рокэтой троллит немного, но то такэ. Ему, кстати, грех жаловаться с крушами по двадцатке. Никто из форумчан уже больше года ничего не покупает, только приводят рыночные цены котлованов с такими смайликами деньги законсервированы до следующего кризиса. Ждём с нетерпением, будет и на нашей улице праздник, ещё дождемся новостроек по 60 куе на палаце