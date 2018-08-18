RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4455445644574458>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:37

  vitaliian написав:
  flyman написав:з мого власного досвіду:
у Польщі на харчування ішло 70% від того що в Україні,
а в Швеції, 1,5 раза бильше, чим в Польщі.
Німеччина трохи дешевше Швеції.
а мусорки везде бесплатные

для чого мусорки, якщо є червоні/жовті цінники, та продукти власної торгової марки супермаркета, а в Польщі в деяких супермаркетах буває при виході є спеціальна секція, де продається по значній уцінці все, на що закінчується термін придатності в найближчий день-два.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19873
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:39

  hume написав:
  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
50 куе. Них... себе. Они по 20 покупались. Какое нах падение. Вот когда будет с ремонтом ниже 28 куе, тогда и откроем шампанское


Что по 20к покупалось? Квартира с ремонтом, или фиговый лист от застройщика, который, если повезет, то через 3 года можно поменять на квартиру и начать ее ремонтировать?..

Такие вы смешные, рокетчики... Не желая признавать реальность, не погнушаетесь откровенно глупыми и манипулятивными контр-аргументами.

Тем более русским по белому было написано: -15% от пика
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 21 чер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 2380 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:40

  hume написав:Еще раз, мы говорим о квартире которая что с кондёрном, что без не может сдаваться ниже условных 6,5 и дороже 8к. Это рынок и ему пох на кондеры. Таков диапазон цен на борщага.
...
Жадность порождает бедность, это не применимо к бюджетной аренде.


я всегда считал шо конкурировать ценой - последнее дело и убийство бизнеса собственными руками, конкурировать нужно локацией и качеством сервиса, но спорить с профи в этом деле не собираюсь)
если вы так говорите - значит я был не прав
по поводу круш по 20 - это все же цена не недвиги, а обещаний ее построить, а сколько они стоили в тот момент, когда можно было заходить на ремонты? имхо отталкиваться нужно от этой цены
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 21 чер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7552
З нами з: 05.06.16
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:40

  zРадио написав:Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле

тут 90% теоретиків, які за кордоном були прольтом в Франфуркті на Майні в Єбипет по формулі "все включено"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19873
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:44

  zРадио написав:Умники, сравните одинаковые продукты (а не продукты, имеющие одинаковые названия, но разное наполнение), а потом поговорим! То, что в наших супермаркетах бестселлеры находятся в нижнем сегменте, а в Германии такой ассортимент не в каждом супермаркете есть, еще не говорит, что у нас продукты дешевле

https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120106966
5.59 PLN
і такий самий підсолоджувач тут купив позавчора за 96 грн.,
"сказочнікі з мусоркі"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19873
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:47

  Hotab написав:Отопление зимой сугубо инверторным кондеем (не о канальном речь,если что... там совсем другой бюджет) в широтах Киева удовольствие не очень.
Теплый воздух бьёт сверху вниз, до пола не достаёт. У пола значительно холоднее, чем у потолка. Для улучшения ситуации необходимо увеличить скорость внутреннего вентилятора, а это шум такой, что ночью спать некомфортно.
Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.


Инверторная система годится конечно. Не для зимы, но для демисезона идеально.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3150
З нами з: 14.03.06
Подякував: 192 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:48

flyman как специалист по Буче, что вы думаете про эту квартиру https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... IoUkO.html
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 06.04.16
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:52

  vitaliian написав:flyman как специалист по Буче, что вы думаете про эту квартиру https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... IoUkO.html

Де факто, це вже Ворзель, точніше в полі десь біля Ворзеля.
І раніше чув, що там була проблемна будова.

https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151076833
http://forum.domik.ua/zhk-forest-taun-bucha-t23730-2860.html

Написано:
В части комплекса стройка не активна. Две секции сданы. Квартира продается во второй секции.Особенность квартиры панорамные окна. Автономное отопление. Воду в новостройку подают из собственной артезианской скважины.
Читаєм:
будова заморожена,
особливіть квартири - літом жара, зимою собачий холод, відповідно комуналь - космос,
водопровода міського нема, каналізації, мабуть теж (івно х.з. куда зливають)

п.с.
Замість фантазій ритися в смітниках супермаркетів в Німеччині, краще перестань постити сюда всяке авно.
Тобі вже разів 5 про це давали зауваження.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 чер, 2020 00:00, всього редагувалось 3 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19873
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Не годится сплит-система в качестве единственного источника отопления. Разве что в связке с эоектроТП.
пока лучше газа ничего не придумали, электро очень дорого, я пробовал масляный радиатор, разные конвекторы и керамический обогрев, всё рбходится в 3-7 раз дороже газа. Обычная сплит при -10 не работает, нужна чёрная с тепловым насосом но и ценник там конский.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 06.04.16
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:03

  zРадио написав:[
Что по 20к покупалось? Квартира с ремонтом, или фиговый лист от застройщика, который, если повезет, то через 3 года можно поменять на квартиру и начать ее ремонтировать?..

]

За три месяца до сдачи :mrgreen: Рокетчик. Если рынок такое адское гуано оценивает в 50 куе, то рокета взлетела года два назад.
Не могу понять, что вы доказываете, что цены упадут, так с этим все согласны, может трибека рокэтой троллит немного, но то такэ. Ему, кстати, грех жаловаться с крушами по двадцатке. Никто из форумчан уже больше года ничего не покупает, только приводят рыночные цены котлованов с такими смайликами :shock: деньги законсервированы до следующего кризиса. Ждём с нетерпением, будет и на нашей улице праздник, ещё дождемся новостроек по 60 куе на палаце :D
hume
 
Повідомлень: 6557
З нами з: 27.12.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4455445644574458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1855, 1856, 1857
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18560 3044541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 00:13
stm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13853
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.