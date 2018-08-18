на стэнфорд намекаете?)
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:05
на стэнфорд намекаете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10
Вот по крушам спец трибека.
Касательно локации и сервиса я согласен. Например рассказывал про однушку, которая сдаётся дороже двушки (в одном доме на разных этажах) из-за качества ремонта и наполнения. Если что, то в двушке даже на дверях сэкономили, арочки слелали. Но это сегмент от 17 кгрн, и в нём людям совсем не пох. Конкурировать ценой это и есть последнее дело и к этому лучше не доводить. Но, блин, когда вилка по региону в 1,5 кгрн и снизу тебя поджимают наследные хрущи, то на некоторые аспекты ремонта начинаешь класть. Вообще в этом и минус не центра, или не модной локации. Есть потолок выше которого не прыгнешь.
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:18
Эти ребята совсем не в адеквате
Касательно этого района вы были правы (так же как и Первый), становится очень перспективным. Точнее стал уже, так как с ценами продажи и аренды не поспоришь. Посмотрим, площадки еще не все застроили. Интересно когда напротив Престиж холла стартанут. И очень жду, что представит КАН на заводе електротранспорта. Кан в таком месте не ударит в грязь, но и цену выкатит не малую. Так же не могу понять Геос будет на Малевича строится, или им хвост зажали капитально.. в общем район рисуется хороший, только таким как стенфорд запретить строить нужно в центре
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