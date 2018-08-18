RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4455445644574458

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:05

  hume написав:будет и на нашей улице праздник, ещё дождемся новостроек по 60 куе на палаце :D


на стэнфорд намекаете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7554
З нами з: 05.06.16
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10

  kingkongovets написав:[

я всегда считал шо конкурировать ценой - последнее дело и убийство бизнеса собственными руками, конкурировать нужно локацией и качеством сервиса, но спорить с профи в этом деле не собираюсь)
если вы так говорите - значит я был не прав
по поводу круш по 20 - это все же цена не недвиги, а обещаний ее построить, а сколько они стоили в тот момент, когда можно было заходить на ремонты? имхо отталкиваться нужно от этой цены

Вот по крушам спец трибека.

Касательно локации и сервиса я согласен. Например рассказывал про однушку, которая сдаётся дороже двушки (в одном доме на разных этажах) из-за качества ремонта и наполнения. Если что, то в двушке даже на дверях сэкономили, арочки слелали. Но это сегмент от 17 кгрн, и в нём людям совсем не пох. Конкурировать ценой это и есть последнее дело и к этому лучше не доводить. Но, блин, когда вилка по региону в 1,5 кгрн и снизу тебя поджимают наследные хрущи, то на некоторые аспекты ремонта начинаешь класть. Вообще в этом и минус не центра, или не модной локации. Есть потолок выше которого не прыгнешь.
hume
 
Повідомлень: 6557
З нами з: 27.12.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:18

  kingkongovets написав:
  hume написав:будет и на нашей улице праздник, ещё дождемся новостроек по 60 куе на палаце :D


на стэнфорд намекаете?)

Эти ребята совсем не в адеквате :D
Касательно этого района вы были правы (так же как и Первый), становится очень перспективным. Точнее стал уже, так как с ценами продажи и аренды не поспоришь. Посмотрим, площадки еще не все застроили. Интересно когда напротив Престиж холла стартанут. И очень жду, что представит КАН на заводе електротранспорта. Кан в таком месте не ударит в грязь, но и цену выкатит не малую. Так же не могу понять Геос будет на Малевича строится, или им хвост зажали капитально.. в общем район рисуется хороший, только таким как стенфорд запретить строить нужно в центре
hume
 
Повідомлень: 6557
З нами з: 27.12.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:30

  hume написав:Вообще в этом и минус не центра, или не модной локации. Есть потолок выше которого не прыгнешь.


отлить в граните (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7554
З нами з: 05.06.16
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:47

  hume написав:За три месяца до сдачи :mrgreen:


Это 525 долларов за квадрат. Не стану спорить, но позволю себе не поверить. По крайней мере до тех пор, пока кто-нибудь не сможет показать пруф.

  hume написав: Если рынок такое адское гуано оценивает в 50 куе, то рокета взлетела года два назад.


И с этим никто не спорит. Так что укольчик в мой адрес можете развернуть и в свою сторону
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6243
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 2380 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 01:17

  hume написав:Интересно в германии и шуцине за 200 -300баксов есть кондиционер

В щуцинах он нафиг не впился. Жара буквально неделю в году бывает. В остальное время 20-25 градусов. Поэтому практически ни у кого в квартирах кондеров и нет.
Но за 400 баксов можно снять кавалирку в новом доме на "модной" окраине (такой себе спальник с бизнес-центрами). Мебель из Икеи, посудомойка, сантехника не "ылит", но вполне пристойная.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 26.02.18
Подякував: 451 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4455445644574458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1855, 1856, 1857
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18562 3044777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 00:53
Trast
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13854
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9412)
22.06.2020 01:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.