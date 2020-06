Додано: Сер 24 чер, 2020 23:44

zРадио написав: Предложение коммерческой недвижимости растет, спрос - падает. Вакантность за год выросла в 2,4 раза, цена аренды упала на 13%.



вот это похоже на правду



зы: надобранич

