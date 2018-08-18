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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4503450445054506>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 112
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
38
знизяться на 10-25%
29%
32
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 18:50

Купила еще паркинг

уже второй. в том же ЖК Славутич 1, за те же 400 кГрн) так меня достал ремонт на последней квартире, что больше никаких квартир.
vap
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:04

  vap написав:уже второй. в том же ЖК Славутич 1, за те же 400 кГрн) так меня достал ремонт на последней квартире, что больше никаких квартир.

скоро пожалеете. лучше бы баксы купили.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:27

      Hotab написав:Мне в 16-м году в Черниговской губернии посчитали одна дверь 4 тыс грн сосна, дуб вроде 6. Из массива, со стеклами , дизайн и размер любой на выбор, какой найдешь в инете. Это без фурнитуры, но с покраской дорогими импортными красками.
    Был на производстве лично. Отец и сын вдвоем. Частный дом. Большой гараж с немецкими станками.
    Сначала режут детали , собирают, подгоняют. Потом разбирают, каждый элемент красят, собирают и отправляют по стране. Могут за доп.деньги приехать и установить.
    Сейчас не интересовался.

    мне тоже они делали из ольхи... хорошее качество
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:30

      Hotab написав:Мне в 16-м году в Черниговской губернии посчитали одна дверь 4 тыс грн сосна, дуб вроде 6. Из массива, со стеклами , дизайн и размер любой на выбор, какой найдешь в инете. Это без фурнитуры, но с покраской дорогими импортными красками.
    Был на производстве лично. Отец и сын вдвоем. Частный дом. Большой гараж с немецкими станками.
    Сначала режут детали , собирают, подгоняют. Потом разбирают, каждый элемент красят, собирают и отправляют по стране. Могут за доп.деньги приехать и установить.
    Сейчас не интересовался.


    Древесину тоже в гараже сушат? :mrgreen:
    rjkz
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    2
    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:36

      sequence написав:
      rjkz написав:.. Через 3 месяца их так раскрутило вертолетами, что в туалете можно видеть, что занято и кем именно. :mrgreen:
    ЗЫ: что такое SPC?

    так и есть. Все что натуральное, увы, непрактичное
    SPC - это какая-то дичь: половая доска на основе смолы со стружкой, сверху ламинированная декором и вскрытая оверлеем (лаком). Смола со временем разлагается - формальдегид/пвх имеет слабую эмиссию, доска рассыпается. Кто бы там что не рассказывал в салонах. Все тоже самое касается обычных ламинированных полов на основе МДФ, ну так в салонах честно говорят, что это не вечно
    ЗЫ. справедливости ради, у Родорс есть продукты разного ценового сегмента


    Все что натуральное ... у меня дверям 15 лет, в тч в ванную и туалет. Идеальная геометрия. Сушить надо правильно. 3 месяца сушка (2 атмосвферная, 1 в камере). Качество и тип камер имеет значение. Потом это режется на ламели и склеивается(сращивается) Таким образом убираются внутренние напряжения.
    Но это дорого получается. Одной электроэнергии на сушке уйдет больше, чем вся дверь, в которой сушили 2 недели в сарае древесину.
    То что Вы написали про пол - это типа Перго что-то?
    rjkz
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    2
    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:26

      vap написав:уже второй. в том же ЖК Славутич 1, за те же 400 кГрн) так меня достал ремонт на последней квартире, что больше никаких квартир.

    за сколько реально уходит в аренду паркоместо в Славутиче1?
    какая коммуналка?
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    1
    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:34

      Прохожий написав:
      vap написав:уже второй. в том же ЖК Славутич 1, за те же 400 кГрн) так меня достал ремонт на последней квартире, что больше никаких квартир.

    за сколько реально уходит в аренду паркоместо в Славутиче1?
    какая коммуналка?

    1/133
    Витька,извинись,я всё прощу)
    Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:35

      antey1969 написав:
      Vlad442 написав:
      flyman написав:ну да, тут форумчанини підсобив із комплектом ванною та сральніком за 100у.е,
    а так всьо сам: і плитку поклав і сантехніку розвів, і розетки вішав і проводи тягнув, і бойлер... всьо сам.. думаю, десь до 1000уїв півшо на те щоб можна було жити.

    Может финальные фотки этого парадиза прошли мимо меня, но то что было вначале, еще до кровать из поддонов, было впечатляюще.

    Не, фоток не было. Натт еще с прошлого раза в себя прийти не может

    Я тоже хочу свежие фото. Уже почти пришла в себя, хочу видеть ремонт за 34 у.е. за квадрат. А то мне тоже скоро ремонт предстоит и судя по последним страницам, пора искать, куда пристроить почку.
    Natt
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    Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:44

      zРадио написав:Предложение коммерческой недвижимости растет, спрос - падает. Вакантность за год выросла в 2,4 раза, цена аренды упала на 13%.

    https://interfax.com.ua/news/economic/670888.html


    вот это похоже на правду

    зы: надобранич
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    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:14

      vitaliian написав:
      sequence написав:Ничо вы не понимаете в стиле индастриал минимализм!
    Вскрыл лаком стены/пол/потолок - отделка готова.
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    Ха-ха, а плитка на підлозі ~ така, як і в мене на кухні за 170-180грн/м2 акційна Польща! :mrgreen: :lol:
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
    Долярчик
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