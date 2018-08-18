Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:Мне в 16-м году в Черниговской губернии посчитали одна дверь 4 тыс грн сосна, дуб вроде 6. Из массива, со стеклами , дизайн и размер любой на выбор, какой найдешь в инете. Это без фурнитуры, но с покраской дорогими импортными красками. Был на производстве лично. Отец и сын вдвоем. Частный дом. Большой гараж с немецкими станками. Сначала режут детали , собирают, подгоняют. Потом разбирают, каждый элемент красят, собирают и отправляют по стране. Могут за доп.деньги приехать и установить. Сейчас не интересовался.
Hotab написав:Мне в 16-м году в Черниговской губернии посчитали одна дверь 4 тыс грн сосна, дуб вроде 6. Из массива, со стеклами , дизайн и размер любой на выбор, какой найдешь в инете. Это без фурнитуры, но с покраской дорогими импортными красками. Был на производстве лично. Отец и сын вдвоем. Частный дом. Большой гараж с немецкими станками. Сначала режут детали , собирают, подгоняют. Потом разбирают, каждый элемент красят, собирают и отправляют по стране. Могут за доп.деньги приехать и установить. Сейчас не интересовался.
rjkz написав:.. Через 3 месяца их так раскрутило вертолетами, что в туалете можно видеть, что занято и кем именно. ЗЫ: что такое SPC?
так и есть. Все что натуральное, увы, непрактичное SPC - это какая-то дичь: половая доска на основе смолы со стружкой, сверху ламинированная декором и вскрытая оверлеем (лаком). Смола со временем разлагается - формальдегид/пвх имеет слабую эмиссию, доска рассыпается. Кто бы там что не рассказывал в салонах. Все тоже самое касается обычных ламинированных полов на основе МДФ, ну так в салонах честно говорят, что это не вечно ЗЫ. справедливости ради, у Родорс есть продукты разного ценового сегмента
Все что натуральное ... у меня дверям 15 лет, в тч в ванную и туалет. Идеальная геометрия. Сушить надо правильно. 3 месяца сушка (2 атмосвферная, 1 в камере). Качество и тип камер имеет значение. Потом это режется на ламели и склеивается(сращивается) Таким образом убираются внутренние напряжения. Но это дорого получается. Одной электроэнергии на сушке уйдет больше, чем вся дверь, в которой сушили 2 недели в сарае древесину. То что Вы написали про пол - это типа Перго что-то?
flyman написав:ну да, тут форумчанини підсобив із комплектом ванною та сральніком за 100у.е, а так всьо сам: і плитку поклав і сантехніку розвів, і розетки вішав і проводи тягнув, і бойлер... всьо сам.. думаю, десь до 1000уїв півшо на те щоб можна було жити.
Может финальные фотки этого парадиза прошли мимо меня, но то что было вначале, еще до кровать из поддонов, было впечатляюще.
Не, фоток не было. Натт еще с прошлого раза в себя прийти не может
Я тоже хочу свежие фото. Уже почти пришла в себя, хочу видеть ремонт за 34 у.е. за квадрат. А то мне тоже скоро ремонт предстоит и судя по последним страницам, пора искать, куда пристроить почку.
sequence написав:Ничо вы не понимаете в стиле индастриал минимализм! Вскрыл лаком стены/пол/потолок - отделка готова.
Ха-ха, а плитка на підлозі ~ така, як і в мене на кухні за 170-180грн/м2 акційна Польща!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!