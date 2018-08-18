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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 113
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
34%
38
знизяться на 10-25%
28%
32
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:54

  change_pm написав:зі. Доля "Колбаски" не була озвучєна.

Уня 27 секунд
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:57

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Якщо ми в "короні" просидимо 2-3 роки, то практично ніхто в офіси не повернеться.

если это случится, тогда вообще на многие вопросы мы будем смотреть совсем иначе.
тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.

зы. в этой связи некоторые уже планы меняют. известный мне проект строительства офиса спущен в унитаз, переделывают на складские.

:-) мені прям жалко себе стало.
Юр, що Я тобі, зайка, зробив такого? Ти образився що Я не заіпашив фасад в будинку? Не страждай. Все буде Ок.

Впевнений, що мені ще працювать і працювать щоб дорости до твого рівня і переїхати зі своєї вонючки в такий будинок як у тебе.
Я буду докладати максимум зусиль! Я впевнений що там щось достойне.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:58

  vap написав:Мне кажется, потребность в общении и доступ к ресурсам (концентрация которих више в городе) не даст людям виехать в деревню насовсем

вопрос не в том, что выехать.
вопрос в том, чтобы новым приехать в новые круши.

зы. включите уже русскую раскладку, глазам ведь больно читать :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:04

  flyman написав:
  Первый написав:Зи. Внесли зміну в порядок реєстрації громадян. Імпатека все ближче....

ну да, тепер імпатека прирівнюється до "соціальні послуги" бомжам

Я теж проти щоб її давали на право і на ліво. Але плани, бонуси та інша муть....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.

Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов, при минимизации площади которые нужны для всего этого.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:20

  Santehnik написав:
  Yuri_T написав:тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.

Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).

Ой н шо Ви. Туалет в дворі тіпа сортір і вода з колодязя набагато дешевше за кровопійцю з водоканала. А дрова для грубки в сусідньому лісі взагалі нашару нарубати можна.
Правда чи буде тоді там ліс і що буде в колодязі вода чи фекалії то питання риторичне.

То ногті фарбувати і губи надувати дівчат заставляють, а насправді вони мріють на хуторі білЯ лісу корову пасти і в майках розтягнутих на полях буряки сапати.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:24

Santehnik
говорилось не о теории вопроса.
говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.
какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?
театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.
какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?
купить китайское барахло онлайн с доставкой Новой Почтой можно и в Цюрюпинске.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:29

Первый , вы действительно думаете, что в условном Борисполе не откроется салон лазерной эпиляции, если люди,готовые за нее платить,будут жить в селе Рогозив и в Иаанкове,а не в Киеве?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:33

  Hotab написав:Первый , вы действительно думаете, что в условном Борисполе не откроется салон лазерной эпиляции, если люди,готовые за нее платить,будут жить в селе Рогозив и в Иаанкове,а не в Киеве?

ему по-должности не положено думать.
ему по-должности положено тут писать "все в киевский бетон".
что думает рыло на самом деле - не суть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:38

  Santehnik написав:
  Yuri_T написав:тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.

Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов, при минимизации площади которые нужны для всего этого.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).


Низкой стоимости услуг удается добиться как раз средним городам, а не большим. В больших эти услуги так же дороги, как и в маленьких.

В больших городах удельные издержки огромны из-за высокой плотности населения, требующей строительства сложной инфраструктуры аля underground и highway, а в маленьких - удельные издержки высоки из-за низкой плотности населения, требующей строительства обязательной инфраструктуры аля школа и больница с высокой вакантностью из-за малого населения.

Пруфов бесконечное множество - Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Москва, даже Киев.

Чего обязательного для качественной жизни нет в 300-тысячном Питтсбурге по сравнению с 20-миллионным Нью-Йорком? А стоимость жизни в нем вдвое дешевле...
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