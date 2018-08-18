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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:54
change_pm написав:
зі. Доля "Колбаски" не була озвучєна.
Уня 27 секунд
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:57
Yuri_T написав: change_pm написав:
Якщо ми в "короні" просидимо 2-3 роки, то практично ніхто в офіси не повернеться.
если это случится, тогда вообще на многие вопросы мы будем смотреть совсем иначе.
тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.
зы. в этой связи некоторые уже планы меняют. известный мне проект строительства офиса спущен в унитаз, переделывают на складские.
мені прям жалко себе стало.
Юр, що Я тобі, зайка, зробив такого? Ти образився що Я не заіпашив фасад в будинку? Не страждай. Все буде Ок.
Впевнений, що мені ще працювать і працювать щоб дорости до твого рівня і переїхати зі своєї вонючки в такий будинок як у тебе.
Я буду докладати максимум зусиль! Я впевнений що там щось достойне.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:58
vap написав:
Мне кажется, потребность в общении и доступ к ресурсам (концентрация которих више в городе) не даст людям виехать в деревню насовсем
вопрос не в том, что выехать.
вопрос в том, чтобы новым приехать в новые круши.
зы. включите уже русскую раскладку, глазам ведь больно читать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:04
flyman написав: Первый написав:
Зи. Внесли зміну в порядок реєстрації громадян. Імпатека все ближче....
ну да, тепер імпатека прирівнюється до "соціальні послуги" бомжам
Я теж проти щоб її давали на право і на ліво. Але плани, бонуси та інша муть....
Всім процвітання!
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13
Yuri_T написав:
тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.
Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов, при минимизации площади которые нужны для всего этого.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:20
Santehnik написав: Yuri_T написав:
тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.
Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).
Ой н шо Ви. Туалет в дворі тіпа сортір і вода з колодязя набагато дешевше за кровопійцю з водоканала. А дрова для грубки в сусідньому лісі взагалі нашару нарубати можна.
Правда чи буде тоді там ліс і що буде в колодязі вода чи фекалії то питання риторичне.
То ногті фарбувати і губи надувати дівчат заставляють, а насправді вони мріють на хуторі білЯ лісу корову пасти і в майках розтягнутих на полях буряки сапати.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:24
Santehnik
говорилось не о теории вопроса.
говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.
какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?
театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.
какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?
купить китайское барахло онлайн с доставкой Новой Почтой можно и в Цюрюпинске.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:29
Первый , вы действительно думаете, что в условном Борисполе не откроется салон лазерной эпиляции, если люди,готовые за нее платить,будут жить в селе Рогозив и в Иаанкове,а не в Киеве?
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Hotab
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:33
Hotab написав:Первый
, вы действительно думаете, что в условном Борисполе не откроется салон лазерной эпиляции, если люди,готовые за нее платить,будут жить в селе Рогозив и в Иаанкове,а не в Киеве?
ему по-должности не положено думать.
ему по-должности положено тут писать "все в киевский бетон".
что думает рыло на самом деле - не суть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:38
Santehnik написав: Yuri_T написав:
тогда не будет смысла не только в агломерации, но и просто в больших городах.
соответственно, не только бизнес на аренде офисов накроется, но и трибеки с первыми будут жить по неделе в году в каждой своей вонючке. возможно, что и вместе.
Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов, при минимизации площади которые нужны для всего этого.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).
Низкой стоимости услуг удается добиться как раз средним городам, а не большим. В больших эти услуги так же дороги, как и в маленьких.
В больших городах удельные издержки огромны из-за высокой плотности населения, требующей строительства сложной инфраструктуры аля underground и highway, а в маленьких - удельные издержки высоки из-за низкой плотности населения, требующей строительства обязательной инфраструктуры аля школа и больница с высокой вакантностью из-за малого населения.
Пруфов бесконечное множество - Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Москва, даже Киев.
Чего обязательного для качественной жизни нет в 300-тысячном Питтсбурге по сравнению с 20-миллионным Нью-Йорком? А стоимость жизни в нем вдвое дешевле...
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