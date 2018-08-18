Додано: Чет 25 чер, 2020 14:24

Santehnik

говорилось не о теории вопроса.

говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.

какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?

театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.

какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?

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