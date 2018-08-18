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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:42
Santehnik написав:
Наоборот.
Вся суть и весь смысл больших городов - в удешевлении стоимости обслуживания бытовых потребностей населения и увеличении количества доступных сервисов, при минимизации площади которые нужны для всего этого.
Если все переедут в частный сектор за пределы города - все просто офигеют с того, насколько дорого это обслуживать и сколько места нужно что бы всех разместить (как следствие насколько усложнится логистика).
на заре 20в когда бурно развивалась промышленность, необходимо было сконцентрировать раб.силу рядом с крупными производствами, а сейчас мегаполисы для чего? Чтобы возить ребенка в садик (или себя на работу) в другой конец Киева (потому что в садике рядом мест и работы нет)? Это реальный кейс из жизни, сотрудник живет на трое (арендует) потому что смог пристроить туда детей в садик, работа на Борщаговке, и каждый день в транспорте как битва на Курской дуге.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:50
Hotab написав:Первый
, вы действительно думаете, что в условном Борисполе не откроется салон лазерной эпиляции, если люди,готовые за нее платить,будут жить в селе Рогозив и в Иаанкове,а не в Киеве?
Я вірю в агломерацію.
Люди люблять вибір розваг і послуг. Не просто один салон в Борисполі, а 10ток салонів. Але десяток не може існувати для декількох чоловік, тому пгломерації ростуть.
Колись буде матриця, але не за мого життя і точно не завтра.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:50
kingkongovets написав: vap написав:
вот если б купить все 350 паркингов, вот єто джек пот)))
просчитывали такой же вариант с покупкой паркинга интергала на ямской - вердикт отрицательный
но ошибаться могут все, возможно шо мы и ошиблись
На кардинале 100 купили сразу из 200. Компания какая то. Пока народ сдаёт по 1300-1500. В зареченом со славутичем люди более состоятельные, я вообще заметил, что на похе как то денежно.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 25 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:51
Yuri_T написав:
говорилось не о теории вопроса.
говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.
какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?
театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.
какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?
купить китайское барахло онлайн с доставкой Новой Почтой можно и в Цюрюпинске.
А вот Первый чуть выше отлично сказал
Дело даже не в ресторанах, хрен с ними. Основные бытовые потребности человека это банально поесть, попить, потом это куда-то деть.
Для этого нужна канализация, для этого нужен водопровод, обязательно свет и опционально газ. В частном секторе это безумно дорого. Если же речь идет о том что бы выселить людей из мегаполиса в меньшие города, но с точно такой же многоэтажной застройкой, то что мы выиграем? Нужно строить аналогичную инфраструктуру, но для меньшего количества потребителей. Значит она будет обходиться дороже.
Теперь идем дальше. Поесть. Люди хотят поесть, вкусно, прикольно и т д. Не все хотят готовить. Соответственно нужно налаживать логистику продовольствия и служб доставки, но для меньшего количества потребителей. Из-за того что такие города впринципе не сильно большие, то внезапно окажется что служб доставок там будет не так много как в большом городе, стоимость доставки там будет дороже, сроки доставки вырастут, при этом ассортимент предложения как в доставках так и в продовольствии будет сильно меньше, потому что меньше потенциальных потребителей соответственно меньше комбинаций хотелок.
P.S Что касается китайского барахла онлайн, вот например под Киевом есть село Белогородка. Я сейчас от границы до границы велосипедом еду 40 минут. Это неспешным тепом конечно, но там расстояние около 11 км и приличная горка в центре.
На все это огромное село аж 2 Новых Почты. В большом городе эти Новые Почты на каждом шагу, можно пешком выйти и забрать. В случае подобного села человеку нужен будет либо транспорт что бы съездить забрать, либо убить кучу времени на пешую прогулку.
В Боярке например, которая вполне себе город и даже не маленький, ситуация вобщем-то не лучше. Аж 3 отделения и те в разных концах города, а в центре - 0
Так что хз хз, все кто жили в более менее маленьких городах знают что любые вещи которые сложнее ну совсем базового - нужно доставать, тоесть заказывать с больших городов.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:51
а как же такие города, как Рим и Париж - мегаполис испокон веков, или Стамбул...
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:52
vitaliian написав:
а сейчас мегаполисы для чего?
Для того что бы у тебя под домом в радиусе 1 км была новая почта, 5 супермаркетов в которых есть всё, в трех километрах был гипермаркет в котором есть совсем всё + деликатесы, а так же 100500 вариантов всяких услуг и развлечений в пешей доступности.
Чем больше людей - тем больше комбинаций хотелок, соответственно тем больше выбора всего и вся.
Это если упрощенно)
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:03
Santehnik написав: Yuri_T написав:
говорилось не о теории вопроса.
говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.
А вот Первый чуть выше отлично сказал
у этого человека примеры для сравнения давно понятны: или хвосты коровам и фекалии в колодце, или уколы ботокса на Печерске в 15 метрах от тридцати-этажной свечки. третьего не дано.
вы снова написали общую теорию. и букв не пожалели))
речь изначально шла об ином.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:05
Santehnik написав: vitaliian написав:
а сейчас мегаполисы для чего?
Для того что бы у тебя под домом в радиусе 1 км была новая почта, 5 супермаркетов в которых есть всё, в трех километрах был гипермаркет в котором есть совсем всё + деликатесы, а так же 100500 вариантов всяких услуг и развлечений в пешей доступности.
Чем больше людей - тем больше комбинаций хотелок, соответственно тем больше выбора всего и вся.
Это если упрощенно)
тоді ПОХ онлі
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:08
Santehnik написав: vitaliian написав:
а сейчас мегаполисы для чего?
Для того что бы у тебя под домом в радиусе 1 км была новая почта, 5 супермаркетов в которых есть всё, в трех километрах был гипермаркет в котором есть совсем всё + деликатесы, а так же 100500 вариантов всяких услуг и развлечений в пешей доступности.
Чем больше людей - тем больше комбинаций хотелок, соответственно тем больше выбора всего и вся.
Это если упрощенно)
Это все есть в любом захудалом областном центре.
Если прекратится переток из областей в Киев, а начнут расти облы, вы допускаемые такой вариант?
Там кстати УЖЕ есть харчевни на вывоз, и доставка. Станет ещё больше, при наличии спроса. И цена доставок УЖЕ СЕЙЧАС ниже, чем в Киеве. Стандартная доставка жранива в оьл.центре - 40..50 грн. При определенной сумме заказа - бесплатно.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:11
В Херсоне напрочь убили службу такси. Задемпинговали. По городу за 40 грн. По своему району 20-30.. Это всякие сервисы типа "Тачку!".
За 40-50 грн вам таксист сам зайдет в Сильпо,накупит по вашему списку и привезёт к вам под подъезд.
Вы говорите о дороговизне из-за меньшей концентрации населения?? Ее нет.
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