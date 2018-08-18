Додано: Чет 25 чер, 2020 14:51

Yuri_T написав: говорилось не о теории вопроса.

говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.

какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?

театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.

какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?

купить китайское барахло онлайн с доставкой Новой Почтой можно и в Цюрюпинске. говорилось не о теории вопроса.говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.какие из привычных бытовых потребностей останутся востребованными?театры, кинотеатры, учебный процесс, внешкольные занятия, концерты, опенэйры, торговые центры, спортивные мероприятия, рестораны, цирюльни за канавой - все это враз закрылось.какие еще остались потребности, удешевление которых мотивирует поехать в столицу?купить китайское барахло онлайн с доставкой Новой Почтой можно и в Цюрюпинске.

А вот Первый чуть выше отлично сказалДело даже не в ресторанах, хрен с ними. Основные бытовые потребности человека это банально поесть, попить, потом это куда-то деть.Для этого нужна канализация, для этого нужен водопровод, обязательно свет и опционально газ. В частном секторе это безумно дорого. Если же речь идет о том что бы выселить людей из мегаполиса в меньшие города, но с точно такой же многоэтажной застройкой, то что мы выиграем? Нужно строить аналогичную инфраструктуру, но для меньшего количества потребителей. Значит она будет обходиться дороже.Теперь идем дальше. Поесть. Люди хотят поесть, вкусно, прикольно и т д. Не все хотят готовить. Соответственно нужно налаживать логистику продовольствия и служб доставки, но для меньшего количества потребителей. Из-за того что такие города впринципе не сильно большие, то внезапно окажется что служб доставок там будет не так много как в большом городе, стоимость доставки там будет дороже, сроки доставки вырастут, при этом ассортимент предложения как в доставках так и в продовольствии будет сильно меньше, потому что меньше потенциальных потребителей соответственно меньше комбинаций хотелок.P.S Что касается китайского барахла онлайн, вот например под Киевом есть село Белогородка. Я сейчас от границы до границы велосипедом еду 40 минут. Это неспешным тепом конечно, но там расстояние около 11 км и приличная горка в центре.На все это огромное село аж 2 Новых Почты. В большом городе эти Новые Почты на каждом шагу, можно пешком выйти и забрать. В случае подобного села человеку нужен будет либо транспорт что бы съездить забрать, либо убить кучу времени на пешую прогулку.В Боярке например, которая вполне себе город и даже не маленький, ситуация вобщем-то не лучше. Аж 3 отделения и те в разных концах города, а в центре - 0Так что хз хз, все кто жили в более менее маленьких городах знают что любые вещи которые сложнее ну совсем базового - нужно доставать, тоесть заказывать с больших городов.