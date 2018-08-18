Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" і НБУ може призвести до нового "Укрбуду" Столичний ринок нерухомості може отримати ще одного банкрута – в зоні ризику банк "Аркада" та 10 тисяч його клієнтів, які інвестували кошти у будівництво. Що сталось і чи можливо все ще виправити?
Можна сприймати цю інформацію як хочете. Можете плюнути мені на спину. Але факт залишається фактом. Агломерація росте. Платоспроможним людям подобається велика кількість різноманітних послуг і розваг. І чим простіше їх отримати тим краще. Повірте, побудувати 10ток клюбів рівня квінс для мешканців хацапетовки нізя, а під Києвом можна. А губастій тьолочці хочеться зробити Там дефілє. Можна думати по різному про губасту тьолочку Аню, яка купається в кришталевій воді квінс, про те що у неї недостойні цінності і не правильне життя, та пишатися Танею - молодою дояркою з Калинівки. Проте більшість Тань мріє про життя Ань, а не навпаки.
Первый , Та едрен-патифон, при чем тут Хацапетовка??? В любом обле уже сейчас есть минимум по одному ТРЦ. Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется. А у вас одна в голове кацапетовка, в которой никогда не будет ТРЦ.
Hotab написав:Это все есть в любом захудалом областном центре.
Нормальных обл. центров у нас 4 - Львов, Одесса, Харьков и Днепр. Всё остальное - грустная картина. Если на все Запорожье был 1 макдак и открытие второго стало чуть ли не событием года, то о чем говорить. И не только с макдаком так, например там всего 3 Рошена на весь город. А сколько в Киеве? И главное как это работает - в Киеве очень много торговли строят возле станций метро, куда так или иначе люди попадают хотят они того или нет. Поэтому зайти после работы накупить сладостей или взять там какой-то бургер перекусить это может быть просто дефолтом который даже времени не займет, а в условном Запорожье нужно отдельно планировать эту активность. У них там чуть по другому жизнь строится, не так как у нас.
flyman написав:тоді ПОХ онлі
А ви думаєте чого приїжджі так пруться від того ПОХу?
У кого є діти шкільного віку? Чи вірите ви, що з 1 вересня вони підуть в школу, як рік тому? Чи продовжиться таке саме навчання, як в квітні-травні?
Імхо, що продовжиться карантинне навчання. І не факт, що ми зможемо потім повернути дітей в школи. Під цю карантинну тему можно чудово порізати бюджети, і потім вже відмовити поновлювати бюджети, посилаясь на дехфіцит.
Вже зміна парадігми і нової норми.
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 25 чер, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Та едрен-патифон, при чем тут Хацапетовка??? В любом обле уже сейчас есть минимум по одному ТРЦ. Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ!
Для тех чей трудовой день состоит из посещения спа салонов, парикмахера, маникюрщицы, ресторана альтернативы Киеву - нет, потому что где еще можно найти столь же бестолковых подруг с лишними деньгами?
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Yuri_T написав:говорилось не о теории вопроса. говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.
А вот Первый чуть выше отлично сказал
у этого человека примеры для сравнения давно понятны: или хвосты коровам и фекалии в колодце, или уколы ботокса на Печерске в 15 метрах от тридцати-этажной свечки. третьего не дано. вы снова написали общую теорию. и букв не пожалели)) речь изначально шла об ином.
Конечно дано. Але ми не можемо знайти тих хто цим скористається. Під березаню можна хутор купити за 100 куе. А за одну башню ТТ, РТ чи БФ весь Борзнянський район Чернігівської області. Бажаючих придбати хату в ТТ Я бачив. Бажаючих за ті ж самі гроші придбати Борзнянський район ні.
Hotab написав:Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется.
Так всё правильно! Я о чем говорю, если у меня на Академгородке живет народу больше чем в какой-нить Боярке с Тарасовкой вместе взятой, то логично что в пешей доступности у меня будет больше сервисов чем во всей Боярке. И разница с обл. центром у меня тут в том что если в Тернополе поездка в ТРЦ Подоляны что бы там что-то купить это заранее запланированная активность на которую нужно выделить пол дня, то в Киеве я могу в той же Променаде что-то купить просто потому что я иду с Ашана который у меня тут в трех километрах паркингу. А если мне нужно запланировать активность "поездка в ТЦ", то я поеду в Лавину которая предложит в 5 раз больше всего чем те Подоляны. Тоесть грубо говоря сервис который дают Подоляны я могу получить просто по пути к каким-то другим активностям, а если мне нужно что-то большее то я планирую время на эту активность и еду в Лавину. Вот в чем разница. Другое дело что не всем нужна эта широта выбора, да. Плюс у меня час времени занимает дорога на работу, а в Тернополе можно за час пройти весь город пешком и возможно по итогу может оказаться что даже с учетом потери времени на поездку к сервисам, в Тернополе у человека останется больше времени на себя. А может не остаться, тут всё индивидуально)