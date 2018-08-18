Додано: Чет 25 чер, 2020 15:34

Hotab написав: Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется. Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется.

Так всё правильно! Я о чем говорю, если у меня на Академгородке живет народу больше чем в какой-нить Боярке с Тарасовкой вместе взятой, то логично что в пешей доступности у меня будет больше сервисов чем во всей Боярке.И разница с обл. центром у меня тут в том что если в Тернополе поездка в ТРЦ Подоляны что бы там что-то купить это заранее запланированная активность на которую нужно выделить пол дня, то в Киеве я могу в той же Променаде что-то купить просто потому что я иду с Ашана который у меня тут в трех километрах паркингу.А если мне нужно запланировать активность "поездка в ТЦ", то я поеду в Лавину которая предложит в 5 раз больше всего чем те Подоляны.Тоесть грубо говоря сервис который дают Подоляны я могу получить просто по пути к каким-то другим активностям, а если мне нужно что-то большее то я планирую время на эту активность и еду в Лавину. Вот в чем разница.Другое дело что не всем нужна эта широта выбора, да. Плюс у меня час времени занимает дорога на работу, а в Тернополе можно за час пройти весь город пешком и возможно по итогу может оказаться что даже с учетом потери времени на поездку к сервисам, в Тернополе у человека останется больше времени на себя. А может не остаться, тут всё индивидуально)