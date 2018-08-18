RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4512451345144515

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 113
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
34%
38
знизяться на 10-25%
28%
32
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:11

Немного не по теме. Лонгрид
Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" і НБУ може призвести до нового "Укрбуду"
Столичний ринок нерухомості може отримати ще одного банкрута – в зоні ризику банк "Аркада" та 10 тисяч його клієнтів, які інвестували кошти у будівництво. Що сталось і чи можливо все ще виправити?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/662251/
и комменты почитайте
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11052
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:13

Можна сприймати цю інформацію як хочете. Можете плюнути мені на спину. Але факт залишається фактом.
Агломерація росте. Платоспроможним людям подобається велика кількість різноманітних послуг і розваг. І чим простіше їх отримати тим краще.
Повірте, побудувати 10ток клюбів рівня квінс для мешканців хацапетовки нізя, а під Києвом можна. А губастій тьолочці хочеться зробити Там дефілє.
Можна думати по різному про губасту тьолочку Аню, яка купається в кришталевій воді квінс, про те що у неї недостойні цінності і не правильне життя, та пишатися Танею - молодою дояркою з Калинівки. Проте більшість Тань мріє про життя Ань, а не навпаки.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15442
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:19

Загнивающий Запад

https://www.zerohedge.com/personal-fina ... s-finances
Кратко: 47% американцев рассматривают возможность продажи своего дома из-за невозможность обслуживания ипотечных платежей.
UA
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 19.07.08
Подякував: 633 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:19

Первый ,
Та едрен-патифон, при чем тут Хацапетовка??? В любом обле уже сейчас есть минимум по одному ТРЦ. Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется.
А у вас одна в голове кацапетовка, в которой никогда не будет ТРЦ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Это все есть в любом захудалом областном центре.

Нормальных обл. центров у нас 4 - Львов, Одесса, Харьков и Днепр.
Всё остальное - грустная картина.
Если на все Запорожье был 1 макдак и открытие второго стало чуть ли не событием года, то о чем говорить. И не только с макдаком так, например там всего 3 Рошена на весь город. А сколько в Киеве?
И главное как это работает - в Киеве очень много торговли строят возле станций метро, куда так или иначе люди попадают хотят они того или нет. Поэтому зайти после работы накупить сладостей или взять там какой-то бургер перекусить это может быть просто дефолтом который даже времени не займет, а в условном Запорожье нужно отдельно планировать эту активность.
У них там чуть по другому жизнь строится, не так как у нас.
  flyman написав:тоді ПОХ онлі

А ви думаєте чого приїжджі так пруться від того ПОХу? :)
Santehnik
 
Повідомлень: 423
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:26

У кого є діти шкільного віку? Чи вірите ви, що з 1 вересня вони підуть в школу, як рік тому? Чи продовжиться таке саме навчання, як в квітні-травні?

Імхо, що продовжиться карантинне навчання. І не факт, що ми зможемо потім повернути дітей в школи. Під цю карантинну тему можно чудово порізати бюджети, і потім вже відмовити поновлювати бюджети, посилаясь на дехфіцит.

Вже зміна парадігми і нової норми.
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 25 чер, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 03.02.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Та едрен-патифон, при чем тут Хацапетовка??? В любом обле уже сейчас есть минимум по одному ТРЦ. Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ!
Для тех чей трудовой день состоит из посещения спа салонов, парикмахера, маникюрщицы, ресторана альтернативы Киеву - нет, потому что где еще можно найти столь же бестолковых подруг с лишними деньгами?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:30

  Yuri_T написав:
  Santehnik написав:
  Yuri_T написав:говорилось не о теории вопроса.
говорилось о варианте, когда ограничения продлятся 2-3 года. или больше.

А вот Первый чуть выше отлично сказал :)

у этого человека примеры для сравнения давно понятны: или хвосты коровам и фекалии в колодце, или уколы ботокса на Печерске в 15 метрах от тридцати-этажной свечки. третьего не дано.
вы снова написали общую теорию. и букв не пожалели))
речь изначально шла об ином.


Конечно дано. Але ми не можемо знайти тих хто цим скористається.
Під березаню можна хутор купити за 100 куе. А за одну башню ТТ, РТ чи БФ весь Борзнянський район Чернігівської області.
Бажаючих придбати хату в ТТ Я бачив. Бажаючих за ті ж самі гроші придбати Борзнянський район ні.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15442
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:А у вас одна в голове кацапетовка, в которой никогда не будет ТРЦ.

Можно изгнать Первого из Хацапетовки, но Хацапетовку из Первого изгнать невозможно.
Если Вы не в курсе, то предыдущий оператор по ником "Первый" писал намного умнее.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11052
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Почему один? Потому что столько его надо на 300 тыс. населения.Будет расти количество жителей,будет 3 ТРЦ! Вы никак не хотите понять, что нет проблемы создать плюс 100 кофеен или чикен-хатов в Чернигове,к имеющимся уже. Там всегда есть предприниматели с непристроенными деньгами,готовые из открыть. Нет смысла!!! Нет такого спроса. Будет спрос - все откроется.

Так всё правильно! Я о чем говорю, если у меня на Академгородке живет народу больше чем в какой-нить Боярке с Тарасовкой вместе взятой, то логично что в пешей доступности у меня будет больше сервисов чем во всей Боярке.
И разница с обл. центром у меня тут в том что если в Тернополе поездка в ТРЦ Подоляны что бы там что-то купить это заранее запланированная активность на которую нужно выделить пол дня, то в Киеве я могу в той же Променаде что-то купить просто потому что я иду с Ашана который у меня тут в трех километрах паркингу.
А если мне нужно запланировать активность "поездка в ТЦ", то я поеду в Лавину которая предложит в 5 раз больше всего чем те Подоляны.
Тоесть грубо говоря сервис который дают Подоляны я могу получить просто по пути к каким-то другим активностям, а если мне нужно что-то большее то я планирую время на эту активность и еду в Лавину. Вот в чем разница.
Другое дело что не всем нужна эта широта выбора, да. Плюс у меня час времени занимает дорога на работу, а в Тернополе можно за час пройти весь город пешком и возможно по итогу может оказаться что даже с учетом потери времени на поездку к сервисам, в Тернополе у человека останется больше времени на себя. А может не остаться, тут всё индивидуально)
Santehnik
 
Повідомлень: 423
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4512451345144515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Hotab, Santehnik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1857, 1858, 1859
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18581 3049243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 14:46
vap
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13939
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (643)
25.06.2020 15:33
А-Банк (16539)
25.06.2020 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.