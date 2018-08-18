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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452345244525452645274528>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 113
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
34%
38
знизяться на 10-25%
28%
32
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:02

Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний.
1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите.
2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.

Все это не обсуждается. Приходишь с цифрами и доказываешь обратное, хотя если приходишь-то скорей всего ты де*** и показываешь свой уровень.

Есть местечковые истории где рост населения выше Киева. Ирпень, Бровары, может еще.. но то не обл. центр. Пока все.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:05

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:"Свято наблыжаеться, свяяято наблыжаеться..."(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47338 ... i-pod-9-99

ого б***.... это может быть серьёзно

напомню
Ипотека в 10% работать не будет, надо 2-3%, - Президент Ассоциации "Интергал-Буд" Владимир Зубик

https://censor.net.ua/resonance/3203438 ... imir_zubik

потому что
По предварительным подсчетам специалистов ПриватБанка, уже в начале введения государственной программы “Доступное жилье под 10%” льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.


против
наши расчёты показывают, что при ставке 10% годовых таких займов будет не более 4-5 тысяч на всю страну. То есть, даже "дожав банки", мы глобально не решаем задачи жилищного обеспечения людей, да и экономку страны не перезапустим. Источник: https://censor.net.ua/r3203438

Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:19

  Бывалый написав:Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний.
1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите.
2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.

Это данные трехмесячной давности.
:D
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Тут вы не правы.
Увы, но есть перечисленное Hotab'ом в шаговой доступности. Конечно, не везде Novus или Сильпо на каждом шагу.

С доставкой тоже нет проблем. Привезут тебе всё, только заказывай.

Может в Чернигове, и нескольких других - но далеко не в каждом облцентре. К сожалению. И в супермаркетах выбор скуднее, и в ТЦ, и разнообразие тех же ресторанов и доступность их доставки. Часто даже пиццу приличную просто не найти
Также и касательно культурной жизни. В небольшие города никто не приезжает, да и некуда. Концерты, фестивали, и пр - вещь редкая и как правило довольно унылая, тыры всяких виников в расчет не берем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:29

  airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.

какие 300т покупанов?
1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире).
2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет)
3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев :D

чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.

Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:42

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.

    какие 300т покупанов?
    1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире).
    2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет)
    3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев :D

    чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.

    Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.

    Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
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    Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:44

      UA написав:
      Бывалый написав:Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний.
    1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите.
    2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.

    Это данные трехмесячной давности.
    :D

    А сейчас все по-другому. ОШ и ЯЗ. Киев опустел.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:50

      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.

    какие 300т покупанов?
    1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире).
    2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет)
    3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев :D

    чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.

    Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.

    6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.

    Слон за раз может съесть 150 кг бананов. Только кто ж ему даст?
    Hotab
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    Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:51

      airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.

    вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия.
    а тут вдруг 6 ярдов выделит?
    откуда деньги?
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:59

        jj1981ua написав:
        airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.

      вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия.
      а тут вдруг 6 ярдов выделит?
      откуда деньги?

      ОВГЗ сейчас в обороте на 32 ярда баксов. Возьмет Приват свои ОВГЗ, которыми его рекапитальнули и получит под них рефинанс в НБУ по 4% годовых.
      airmax78
       
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