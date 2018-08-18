Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний. 1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите. 2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.
Все это не обсуждается. Приходишь с цифрами и доказываешь обратное, хотя если приходишь-то скорей всего ты де*** и показываешь свой уровень.
Есть местечковые истории где рост населения выше Киева. Ирпень, Бровары, может еще.. но то не обл. центр. Пока все.
По предварительным подсчетам специалистов ПриватБанка, уже в начале введения государственной программы “Доступное жилье под 10%” льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.
против
наши расчёты показывают, что при ставке 10% годовых таких займов будет не более 4-5 тысяч на всю страну. То есть, даже "дожав банки", мы глобально не решаем задачи жилищного обеспечения людей, да и экономку страны не перезапустим. Источник: https://censor.net.ua/r3203438
Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.
Бывалый написав:Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний. 1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите. 2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.
pesikot написав:Тут вы не правы. Увы, но есть перечисленное Hotab'ом в шаговой доступности. Конечно, не везде Novus или Сильпо на каждом шагу.
С доставкой тоже нет проблем. Привезут тебе всё, только заказывай.
Может в Чернигове, и нескольких других - но далеко не в каждом облцентре. К сожалению. И в супермаркетах выбор скуднее, и в ТЦ, и разнообразие тех же ресторанов и доступность их доставки. Часто даже пиццу приличную просто не найти Также и касательно культурной жизни. В небольшие города никто не приезжает, да и некуда. Концерты, фестивали, и пр - вещь редкая и как правило довольно унылая, тыры всяких виников в расчет не берем.
airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.
какие 300т покупанов? 1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире). 2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет) 3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев
чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.
Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.
какие 300т покупанов? 1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире). 2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет) 3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев
чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.
Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.
Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
Бывалый написав:Честно говоря не знал, насколько низкий уровень, даже минимальных знаний. 1. Киев самый растущий обл. центр Украины запомните и запишите. 2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.
airmax78 написав:Можно понять президента Интергала. Он хочет чтобы его дома раскупались на 100% на этапе "баннер у дороги" (забора еще нет). Но надо быть скромнее. Пока пусть удовлетворится 300 тысячами дополнительных покупанов. Лучше чем ничего.
какие 300т покупанов? 1. люди меньше берут кредитов (т.к. боятся и не понимают свои завтрашние доходы в современном мире). 2. людям меньше дают кредиты (т.к. нормальных заемщиков почти нет) 3. ну, давайте минимал = 300т покупанов *20туе= 6млрд уе.....- без комментариев
чтобы интеллектуально ограниченный человек не начинал названивать в прямом эфире с указаниями выдавать кому-то кредиты, люди рапортуют о выполнении указаний.
Вова, в масштабах государства, - управленческий импотент. Генерит идиотские инициативы, а подчиненные вынуждены делать вид, что выполняют. Надеюсь, до метаний копий в море не дойдет.
6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
Слон за раз может съесть 150 кг бананов. Только кто ж ему даст?
airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия. а тут вдруг 6 ярдов выделит? откуда деньги?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия. а тут вдруг 6 ярдов выделит? откуда деньги?
ОВГЗ сейчас в обороте на 32 ярда баксов. Возьмет Приват свои ОВГЗ, которыми его рекапитальнули и получит под них рефинанс в НБУ по 4% годовых.