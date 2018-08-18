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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45244525452645274528>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 113
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
34%
38
знизяться на 10-25%
28%
32
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м.
Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и не забывайте, что ипотечный портфель он сам себя репродуцирует. Достаточно выдать первые 100 лямов (в долл. эквиваленте), подержать их годик-два на балансе и можно их секьюритизировать, привлекать новые деньги и выдавать новую ипотеку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:09

  airmax78 написав:ОВГЗ сейчас в обороте на 32 ярда баксов. Возьмет Приват свои ОВГЗ, которыми его рекапитальнули и получит под них рефинанс в НБУ по 4% годовых.

влажные мечты.
в какой валюте 4%?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:10

      airmax78 написав:Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м.
    Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.

    никак быстро - кина не будет :D
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:13

        airmax78 написав:Ну и не забывайте, что ипотечный портфель он сам себя репродуцирует. Достаточно выдать первые 100 лямов (в долл. эквиваленте), подержать их годик-два на балансе и можно их секьюритизировать, привлекать новые деньги и выдавать новую ипотеку.

      вот писец...
      в мире обвал ввп, а чувак застрял в 2006 году.
      вы по сути предлагаете:
      а) взять на баланс страны (нбу выкупит...) влажные хотелки лендлордов и застройщиков;
      б) учитывая экономику всех заемщиков в стране, по сути, похоронить банковскую систему.

      и все ради чего? ради поддержания цены? а кому это нужно?
      я не люблю компрадоров и соросят, но они такого не допустят (воровать страну можно только им)

      зы: вот уверен, что эту де*** мысль про ипотеку, гаранту подсунули вавриши и подобные - типа, толкни экономику страны вперед! а он, как вы верно сказали, не в зуб ногой, и поверил.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:28

          zРадио написав:Для Влада, Макса, Натахи и не помню кого еще, кто надеялся на накопления как фактор, препятствующий снижению цен КРЖН:

        МВФ объясняет пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020г нехваткой накоплений домохозяйств

        Прогноз падения внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики, сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг.

        "Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких (...) денежных буферов, как в других странах", – отметил он в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Business Outlook: Crisis Management Lessons".

        Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.

        https://interfax.com.ua/news/economic/671143.html

        Как обычно приводите что-то, где-то, что рядом лежало с как оно есть.
        Объективные данные со структурой есть? Нет. Кто-то как вы на данных из газет подготовил какому-то чиновнику доклад, он что-то сказал, вы подняли на флаг.
        Наряду с расплывчатой формулировкой "в других странах".
        Про то, что если я не постригся, парикмахер не заработал, ВВП упал, а на самом деле деньги остались лежать в кармане у меня, а не у парикмахера, я писал, но вы продолжаете молиться на какие-то прогнозируемые проценты ВВП.
        Кроме того
        1 Достоверных данных о накоплениях домохозяйств нет и быть не может.
        2 У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3?
        Vlad442
         
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        Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:36

          Vlad442 написав:У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3?

        как вы думаете, какой доход в мес у человека с заначкой в 50-100т?
        а теперь скажите сколько он зарабатывает после короновирусного дурдома?
        перефразирую - назовите мне хотя бы 5 направлений бизнеса, перспективы которых на ближайший год хорошие?
        у магазинов и аптек уже выручка просела, про остальные молчу. да, кубышки (у кого они есть) потратятся не за день. но с нынешними ценами и доходами они оч быстро уйдут.

        кстати, с чего вы взяли, что все люди с кубышкой спят и видят купить бетон? как по мне этот актив будет обесцениваться и его инвестпривлекательность =0 на данный момент. а если вывести с рынка всех лишних игроков и оставить только покупанов для себя (для жизни) - цена сложится раза в 2.

        я уже писал - с/с метра плавает в районе 300уе. вот туда цена и будет идти. и это средний вариант развития, не плохой. плохой - хуже.
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
          jj1981ua
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          Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:39

          Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

            jj1981ua написав:зы: вот уверен, что эту де*** мысль про ипотеку, гаранту подсунули вавриши и подобные - типа, толкни экономику страны вперед! а он, как вы верно сказали, не в зуб ногой, и поверил.

          С одной стороны я не верю в ипотеку. Нет длинного гривневого ресурса - народ не хранит деньги в гривне, нет накоплений пенсионных фондов в гривне. Все воспринимают гривну как недовалюту, которая обречена на обвал. Напечатать гривну в надежде, что она не попадет на валютный рынок, это глупо. Я первый продам на пике цен и куплю что-то интересное за валюту.
          С другой стороны, в стране победившего идиотизма все могут сделать, а потом наступники пусть расхлебывают во время очередного обвала. Политические дивиденды могут перевесить здравый смысл.
          Vlad442
           
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          Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:49

          Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

            jj1981ua написав:как вы думаете, какой доход в мес у человека с заначкой в 50-100т?
          а теперь скажите сколько он зарабатывает после короновирусного дурдома?
          перефразирую - назовите мне хотя бы 5 направлений бизнеса, перспективы которых на ближайший год хорошие?

          Доходы бизнеса и расходы владельца бизнеса на еду несопоставимы.
          У меня например в бизнесе все плохо и не думаю, что он поднимется, но накопления увеличиваются при том, что в карантин от нечего делать стал тратить больше.
            jj1981ua написав:кстати, с чего вы взяли, что все люди с кубышкой спят и видят купить бетон?

          Расскажите, что они видят? Акции Эппл через непонятных брокеров? Или депо в непонятных банках под мизерный процент?
            jj1981ua написав:если вывести с рынка всех лишних игроков и оставить только покупанов для себя (для жизни) - цена сложится раза в 2.

          А если вывести из желудка лишние бактерии, человек умрет.
          На рынке нет лишних игроков. На то он и рынок. У каждого игрока свое место.
          Vlad442
           
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          Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:56

            Vlad442 написав:Доходы бизнеса и расходы владельца бизнеса на еду несопоставимы.
          У меня например в бизнесе все плохо и не думаю, что он поднимется, но накопления увеличиваются при том, что в карантин от нечего делать стал тратить больше.

          вы живете на какую сумму в месяц? на 20т?
            Vlad442 написав:Расскажите, что они видят? Акции Эппл через непонятных брокеров? Или депо в непонятных банках под мизерный процент?

          история последних 2-х кризисов (а именно они еще есть в памяти людей) научила все хранить в баксах и в кеше. оглянувшись назад понятно, что именно это был верняк.
            Vlad442 написав:А если вывести из желудка лишние бактерии, человек умрет.
          На рынке нет лишних игроков. На то он и рынок. У каждого игрока свое место.

          вы переслушали либеральный бред. уберите с рынка желающих наварить на перепродаже и цена обвалится. а они будут выходить с рынка т.к. прибылью не пахнет.
            один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
            надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
            jj1981ua
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