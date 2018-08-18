Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:00

Vlad442 написав: Как обычно приводите что-то, где-то, что рядом лежало с как оно есть.

Объективные данные со структурой есть? Нет. Кто-то как вы на данных из газет подготовил какому-то чиновнику доклад, он что-то сказал, вы подняли на флаг.

Наряду с расплывчатой формулировкой "в других странах".

Про то, что если я не постригся, парикмахер не заработал, ВВП упал, а на самом деле деньги остались лежать в кармане у меня, а не у парикмахера, я писал, но вы продолжаете молиться на какие-то прогнозируемые проценты ВВП.

Кроме того

1 Достоверных данных о накоплениях домохозяйств нет и быть не может.

2 У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3? Как обычно приводите что-то, где-то, что рядом лежало с как оно есть.Объективные данные со структурой есть? Нет. Кто-то как вы на данных из газет подготовил какому-то чиновнику доклад, он что-то сказал, вы подняли на флаг.Наряду с расплывчатой формулировкой "в других странах".Про то, что если я не постригся, парикмахер не заработал, ВВП упал, а на самом деле деньги остались лежать в кармане у меня, а не у парикмахера, я писал, но вы продолжаете молиться на какие-то прогнозируемые проценты ВВП.Кроме того1 Достоверных данных о накоплениях домохозяйств нет и быть не может.2 У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3?

О, да тут у нас завелся гуру, который готов поспорить с оценками главы украинского офиса МВФ, который отвечает за возвратность многомиллиардного финансирования, а значит только и делает, что изучает украинскую экономику вдоль и поперек? Ну что ж, ок.Зачем вы здесь тогда выступаете? Присоединяйтесь к дискуссионным клубам и "гоняйте" вашего оппонента из МВФ лично.Что касается накоплений - их размер оценивается по социологическим исследованиям, по размеру депозитов, по макростатистике доходов и расходов населения в длинном периоде. Методик много. Вы продолжаете мантрить местечковыми рассуждениями в духе "у меня так, значит у всех так", и "того, о чем я не знаю, не существует".PS: на прогнозы МВФ здесь вряд ли кто-то молится даже из тех, кто реально хочет что-то прикупить (я нет, я уже говорил, что куплю с целью перепродажи только если упадет очень сильно, например, на 40% - флэтлордизм мне не интересен, а своим жильем я обзавелся еще в 2011-м).