Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Как обычно приводите что-то, где-то, что рядом лежало с как оно есть. Объективные данные со структурой есть? Нет. Кто-то как вы на данных из газет подготовил какому-то чиновнику доклад, он что-то сказал, вы подняли на флаг. Наряду с расплывчатой формулировкой "в других странах". Про то, что если я не постригся, парикмахер не заработал, ВВП упал, а на самом деле деньги остались лежать в кармане у меня, а не у парикмахера, я писал, но вы продолжаете молиться на какие-то прогнозируемые проценты ВВП. Кроме того 1 Достоверных данных о накоплениях домохозяйств нет и быть не может. 2 У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3?
О, да тут у нас завелся гуру, который готов поспорить с оценками главы украинского офиса МВФ, который отвечает за возвратность многомиллиардного финансирования, а значит только и делает, что изучает украинскую экономику вдоль и поперек? Ну что ж, ок.
Зачем вы здесь тогда выступаете? Присоединяйтесь к дискуссионным клубам и "гоняйте" вашего оппонента из МВФ лично.
Что касается накоплений - их размер оценивается по социологическим исследованиям, по размеру депозитов, по макростатистике доходов и расходов населения в длинном периоде. Методик много. Вы продолжаете мантрить местечковыми рассуждениями в духе "у меня так, значит у всех так", и "того, о чем я не знаю, не существует".
PS: на прогнозы МВФ здесь вряд ли кто-то молится даже из тех, кто реально хочет что-то прикупить (я нет, я уже говорил, что куплю с целью перепродажи только если упадет очень сильно, например, на 40% - флэтлордизм мне не интересен, а своим жильем я обзавелся еще в 2011-м).
Vlad442 написав:У кого упали накопления? У бедных людей, которые потратили на жизнь и теперь меньше стригутся/ходят в кино, что мешает росту ВВП. У целевой аудитории РН, если упали, то незначительно. Если у человека в заначке 50-100 тыс долларов, сколько он проел за пару месяцев, даже оставшись без работы? 1-2-3?
как вы думаете, какой доход в мес у человека с заначкой в 50-100т? а теперь скажите сколько он зарабатывает после короновирусного дурдома? перефразирую - назовите мне хотя бы 5 направлений бизнеса, перспективы которых на ближайший год хорошие? у магазинов и аптек уже выручка просела, про остальные молчу. да, кубышки (у кого они есть) потратятся не за день. но с нынешними ценами и доходами они оч быстро уйдут.
кстати, с чего вы взяли, что все люди с кубышкой спят и видят купить бетон? как по мне этот актив будет обесцениваться и его инвестпривлекательность =0 на данный момент. а если вывести с рынка всех лишних игроков и оставить только покупанов для себя (для жизни) - цена сложится раза в 2.
я уже писал - с/с метра плавает в районе 300уе. вот туда цена и будет идти. и это средний вариант развития, не плохой. плохой - хуже.
airmax78 написав:Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м. Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.
Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".
Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!
Это много или мало? Иногда я трачу меньше чем 20 тыс в месяц на семью. Иногда значительно больше. Раз на раз не приходится.
jj1981ua написав:история последних 2-х кризисов (а именно они еще есть в памяти людей) научила все хранить в баксах и в кеше. оглянувшись назад понятно, что именно это был верняк.
Если посмотреть на период 2000-08, то кэш с треском проигрывал. Если посчитать квартиры, купленные в 2009, то они себя полностью окупили арендой. Кто сейчас богаче и насколько, кто купил в 09 и сдавал 11 лет, или кто хранил эту сумму под матрасом?
jj1981ua написав:вы переслушали либеральный бред. уберите с рынка желающих наварить на перепродаже и цена обвалится. а они будут выходить с рынка т.к. прибылью не пахнет.
Перекупы продают не святому духу. Это смазка между покупателем и застройщиком. Не было бы покупателей у перекупов, не было перепродаж.
airmax78 написав:Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м. Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.
Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".
Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!
Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.
zРадио написав:Что касается накоплений - их размер оценивается по социологическим исследованиям, по размеру депозитов, по макростатистике доходов и расходов населения в длинном периоде. Методик много. Вы продолжаете мантрить местечковыми рассуждениями в духе "у меня так, значит у всех так", и "того, о чем я не знаю, не существует".
PS: на прогнозы МВФ здесь вряд ли кто-то молится даже из тех, кто реально хочет что-то прикупить (я нет, я уже говорил, что куплю с целью перепродажи только если упадет очень сильно, например, на 40% - флэтлордизм мне не интересен, а своим жильем я обзавелся еще в 2011-м).
Методик и соцопросов много. И других "макростатистик". Покажите мне трешку в Эврике или аналогичную дешевле, чем по 1 тыс за метр, как в примере, который я приводил. 83 метра за 87,5 тыс. Долларов по 600. Тогда я скажу что ваши модели рабочие, а не просто бла-бла-бла.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 26 чер, 2020 01:21, всього редагувалось 1 раз.
Я навскидку немного промазал - за год работы программы "Доступное жилье под 3%" выдали "целых" 1233 кредита по всей стране. Это в 2012-2013 гг, когда экономика была, выражась мягче, в чуть более здоровой форме. По крайней мере казалась таковой (как многим фантазерам-любителям розовых очков кажется и сегодня )
zРадио написав:О, да тут у нас завелся гуру, который готов поспорить с оценками главы украинского офиса МВФ, который отвечает за возвратность многомиллиардного финансирования, а значит только и делает, что изучает украинскую экономику вдоль и поперек? Ну что ж, ок.
Зачем вы здесь тогда выступаете? Присоединяйтесь к дискуссионным клубам и "гоняйте" вашего оппонента из МВФ лично.
Я с ним не спорю. Я спорю с вами, когда вы пытаетесь сравнить теплое с мягким, натянуть сову на глобус или как там еще говорят. В огороде бузина, а в Киеве дядько. Это связанные вещи, но не настолько, чтобы прямолинейно поднимать на флаг падения в 40%.