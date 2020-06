Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:31

Richi написав: kingkongovets написав: у меня есть подружайка из мариуполя, познакомился с ней как только она сюда понаехала (на пох ессно) - обратил внимание, шо у нее все шмотки лайф стайл исключительно адидас

ни пумы, ни андер армор - онли адик

грит раньше за пумой в донецк ездили, в марике тока адидас, из оушена не вылазит, грит тут мой дом у меня есть подружайка из мариуполя, познакомился с ней как только она сюда понаехала (на пох ессно) - обратил внимание, шо у нее все шмотки лайф стайл исключительно адидасни пумы, ни андер армор - онли адикгрит раньше за пумой в донецк ездили, в марике тока адидас, из оушена не вылазит, грит тут мой дом

Она в 90-х застряла или просто амнезия была? Она в 90-х застряла или просто амнезия была?



ключевое "из мариуполя"

но там красивые и горячие женщины живут ключевое "из мариуполя"но там красивые и горячие женщины живут

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.