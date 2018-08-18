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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4526452745284529>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:31

  Richi написав:
  kingkongovets написав:у меня есть подружайка из мариуполя, познакомился с ней как только она сюда понаехала (на пох ессно) - обратил внимание, шо у нее все шмотки лайф стайл исключительно адидас
ни пумы, ни андер армор - онли адик
грит раньше за пумой в донецк ездили, в марике тока адидас, из оушена не вылазит, грит тут мой дом

Она в 90-х застряла или просто амнезия была?


ключевое "из мариуполя"
но там красивые и горячие женщины живут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:31

  airmax78 написав:Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.


Блин, ну почему я в пол второго ночи гуглю то, что итак тебе должно быть очевидно, если ты в курсе армянского ипотечного кейса :lol:

Армения - экономика с CAGR +4% в течение последних 10 лет. А у нас -1%! Разницу понимаешь?

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.


Блин, ну почему я в пол второго ночи гуглю то, что итак тебе должно быть очевидно, если ты в курсе армянского ипотечного кейса :lol:

Армения - экономика с CAGR +4% в течение последних 10 лет. А у нас -1%! Разницу понимаешь?

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Ну шо ты скачешь с одного на другое? Впрос был в механизме кредитования. Ты утверждаешь что он не жизнеспособен. Я тебе показываю как он работает.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:59

уже все успели сделать селфи на никому не нужном мосту кличко?
надобранич

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:53

  airmax78 написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.

вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия.
а тут вдруг 6 ярдов выделит?
откуда деньги?

ОВГЗ сейчас в обороте на 32 ярда баксов. Возьмет Приват свои ОВГЗ, которыми его рекапитальнули и получит под них рефинанс в НБУ по 4% годовых.

це що за перпетум мобіле: рефінанс на рекапіталс (ОВДП на ОВДП?)
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кто сейчас богаче и насколько, кто купил в 09 и сдавал 11 лет, или кто хранил эту сумму под матрасом?

cool joke bro
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:11

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м.
Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.


Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".

Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!

Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.

в Польщі давно є пільгові програми кредитування, і що, які ціни на бетон?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:23

доброе утро

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:[quote="4999589:airmax78"]Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м.
Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.


Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".

Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!

Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.

в Польщі давно є пільгові програми кредитування, і що, які ціни на бетон?[/quote]Хз. Думаю що у Варшаві на об’єкти класу чабанський елітопінопласт як в Києві на об’єкти а-ля РТ.

Зи. Подивився умови програми - відсутність житла у власності. Тобі повело. Напівпідвал це не житло. І тут прорвався. Молодца!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:2. В Киеве самые высокие зарплаты, самые большие возможности и самая дорогая аренда.

Мир меняется быстрее чем Вы думаете. Даже банальный безвиз это показал. А сейчас будет Ковид и ремоут, который покажет, где комфортнее и безопаснее жить.
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