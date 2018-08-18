Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:у меня есть подружайка из мариуполя, познакомился с ней как только она сюда понаехала (на пох ессно) - обратил внимание, шо у нее все шмотки лайф стайл исключительно адидас ни пумы, ни андер армор - онли адик грит раньше за пумой в донецк ездили, в марике тока адидас, из оушена не вылазит, грит тут мой дом
Она в 90-х застряла или просто амнезия была?
ключевое "из мариуполя" но там красивые и горячие женщины живут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.
Блин, ну почему я в пол второго ночи гуглю то, что итак тебе должно быть очевидно, если ты в курсе армянского ипотечного кейса
Армения - экономика с CAGR +4% в течение последних 10 лет. А у нас -1%! Разницу понимаешь?
airmax78 написав:Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.
Блин, ну почему я в пол второго ночи гуглю то, что итак тебе должно быть очевидно, если ты в курсе армянского ипотечного кейса
Армения - экономика с CAGR +4% в течение последних 10 лет. А у нас -1%! Разницу понимаешь?
Ну шо ты скачешь с одного на другое? Впрос был в механизме кредитования. Ты утверждаешь что он не жизнеспособен. Я тебе показываю как он работает.
airmax78 написав:Да этотне Вова придумал Вова в этих вопросах, как и во всех остальных - ни в зуб ногой. Но так оно работает во всем мире. 6 ярдов даже для,Киева - это проглотить за 1-1.5 года максимум. Для Украины - вообще крохи.
вы не поняли. страна клянчит у мвф сумму поменьше и принимает все условия. а тут вдруг 6 ярдов выделит? откуда деньги?
ОВГЗ сейчас в обороте на 32 ярда баксов. Возьмет Приват свои ОВГЗ, которыми его рекапитальнули и получит под них рефинанс в НБУ по 4% годовых.
це що за перпетум мобіле: рефінанс на рекапіталс (ОВДП на ОВДП?)
airmax78 написав:Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м. Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.
Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".
Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!
Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.
в Польщі давно є пільгові програми кредитування, і що, які ціни на бетон?
zРадио написав:[quote="4999589:airmax78"]Я вас, ребята, понимаю. Это страшная несправедливость, когда ты долгие годы копишь деньги на квартиру, а потом на рынок выходит какой-то проходимец, берет ипотеку за день и покупает то, на что вы так и не решились. Хуже того, он, сцуко, цены вверх толкает. Это то, что со всеми хомяками произошло с 2004 по 2008й. У меня тогда нервы не выдержали в 2006м. Интересно как быстро будет раскручиваться спираль в этот раз.
Ты бы почитал внимательно, что пишет Приват, а не бросался на желтые заголовки - льготный кредит в рамках государственной программы "Доступное жилье".
Сколько там тысяч (зачеркнуто) десятков ипотек выдается в среднем в год?.. По-моему, даже, по януковичевской программе "3% годовых" было выдано пару сотен кредитов, и на этом все!
Слухай, во-первых это не 3% годовых, во-вторых это всегда так начинается. В микроскопической Армении по программе льготного кредитования выданы уже сотни миллионов долларов и еще больше - без программы.
в Польщі давно є пільгові програми кредитування, і що, які ціни на бетон?[/quote]Хз. Думаю що у Варшаві на об’єкти класу чабанський елітопінопласт як в Києві на об’єкти а-ля РТ.
Зи. Подивився умови програми - відсутність житла у власності. Тобі повело. Напівпідвал це не житло. І тут прорвався. Молодца!