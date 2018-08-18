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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4526452745284529

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:52

аркада - фсьо

статья напомнила, что даже самым долгим мутным схемам приходит когда- нибудь конец https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/662251/
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Хз. Думаю що у Варшаві на об’єкти класу чабанський елітопінопласт як в Києві на об’єкти а-ля РТ.

Зи. Подивився умови програми - відсутність житла у власності. Тобі повело. Напівпідвал це не житло. І тут прорвався. Молодца!

Спочатку знайдіть аналоги чабанського елітопінопласту и РТ в Варшаві. А потім порівнюйте.
BIGor
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  #<1 ... 4526452745284529
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