Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:52
статья напомнила, что даже самым долгим мутным схемам приходит когда- нибудь конец
https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/662251/
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:55
Первый написав:
Хз. Думаю що у Варшаві на об’єкти класу чабанський елітопінопласт як в Києві на об’єкти а-ля РТ.
Зи. Подивився умови програми - відсутність житла у власності. Тобі повело. Напівпідвал це не житло. І тут прорвався. Молодца!
Спочатку знайдіть аналоги чабанського елітопінопласту и РТ в Варшаві. А потім порівнюйте.
BIGor
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