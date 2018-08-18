RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4533453445354536>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:33

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Бред сивой кобылы. Из разряда: "миром управляют рептилоиды и ануннаки".

давно заметил, что ответами ни о чем с общими фразами и юмором вы прячете пустоту в голове.
а если по сути - знаете другую инфу?
  Первый написав:Що Вам заважає клепати тойоту лендрузер по 3000 уе і тетріс по 350 баксів за квадрат? Я надіюсь не лінь іВи вже клєпаєте?

простите, вы дурак? судя по вопросу - да.


:-)
Тю, так Я ж по сібістоімості хочу Лендкрузер новенький купити і тищу тобі зверху. Разом 3000 уе.
В чому проблема? Чому зразу дурак? Жадність призводить до бідності. Не жадібничай. Тобі 50% від собівартості.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15453
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?

а жена не пилит на предмет " хочу уже жить в своей, хочу шторки повесить какие нравятся, хочу третьего родить и побыстрее и в своей"?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11058
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:44

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:DJ1981й всем расставил оценки и отправляется в игнор.

Эйр, ты слабак. Чувствуется нескрываемая неприязнь к тем, у кого меньше денег. И это- с недавних пор. Квартира в центре тебя сгубила. Вот так же и члены зелёной команды идут под откос

Человек вообще состоит из одних слабостей. У кого-то деньги, у кого-то тщеславие, у кого-то комнаты правильной формы. Но только деньги в данном случае ни при чем. DJ обзывается. Дураком меня называет. А я очень ранимый. Руки на себя наложить могу из-за буллинга и морального давления. Поэтому от греха подальше отправил в игнор человека.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 26 чер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 35100
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:45

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Должен вас предупредить: вы живете старыми парадигмами. Руководствуетесь исключительно своим старым опытом. Ситуация сильно изменилась с обретением НБУ +/- независимости. Если НБУ опять не сделают карманным - не стоит ожидать кратного девала.


Обожемой! Причем здесь зависимый, или независимый? Девальвация обуславливается более высоким дисконтированием гривны во времени, чем доллара. Откуда, по твоему, берется разница процентных ставок (а она составляет в среднем 10 п.п., на секундочку) - ее либо напечатает НБУ, либо кто-то уйдет в дефолт. Я это еще называю игрой в музыкальные стулья.

Это же базовые законы денежной механики, ну блин. Как гривнохолдер может долгосрочно сидеть на депо, получая 12% в валюте (именно в валюте - ведь девальвация в твоем мире - это нечто искусственно-коррупционное), а долларохолдер - 2%?

Это ж откуда такой премии взяться? Не уж то украинская экономика растет в 6 раз быстрее американский (по факту - в 4 раза медленнее).

Девальвация валюты с такой высокой премией к СКВ - неизбежность, запомни это (ведь реально же когда-нибудь поможет). Разница лишь в том, будет ли она плавной, или ступенчатой. Чем дольше отсутствует плавная девальвация, тем выше следующая ступень.

НБУ может зубами удержать курс и сейчас. Но ограничивать денежное предложение сейчас - это значит погружать Украину в собственную Великую депрессию, которую США пережили именно из-за недальновидности политики ФРС по ужесточению денежной политики. Поверь - ужасный конец будет лучше ужаса без конца!

майже так, але не не зовсім так.
Україна відкрита економіка, в плані глобальної економіки, і тут не враховються заробітчани (які вливають за рік еквіалент половини валютних резервів НБУ),
в той час, при Великій Депресії можна було розглядати США як закриту економіку, і ніяких заробітчан там не спостерігалося.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19973
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:57

  Serg-ik написав:
  jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?

а жена не пилит на предмет " хочу уже жить в своей, хочу шторки повесить какие нравятся, хочу третьего родить и побыстрее и в своей"?

есть немного, но я держусь, понимая, что будет дальше.
  airmax78 написав:Вы ничего не поняли. "Гонтарева - мой человек" - вырвано из контекста. Мой человек по духу. Бескомпромиссная, независимая и профессиональная.


по духу гоп-стопа? я согласен, что большая часть убитых банков были или карманными и/или занимались просто обналом. но разве это повод ограбить их не в пользу страны (а в пользу именно этих профессионалов), а в ущерб ей?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 280
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 41 раз.
    Подякували: 92 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:11

    гонтареву они никак забыть не могут, аналитики мамкины
    финансовый форум(с) ёбнврт
    давайте, расскажите шо это очередной вброс и дальше рефлексируйте на петю с гонтаревой
    https://tverezo.info/post/118350
    #хуженебудет
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 7633
    З нами з: 05.06.16
    Подякував: 752 раз.
    Подякували: 1238 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:16

      antey1969 написав:
      airmax78 написав:Вы ничего не поняли. "Гонтарева - мой человек" - вырвано из контекста. Мой человек по духу. Бескомпромиссная, независимая и профессиональная.

    Та да.
    В далеком 14-м году практически все банки показали убытки, банчишко Петра Алексеевеича вдруг оказался одним из немногих с профитом, да еще и прибыль нарастил. Просто все было независимо, профессионально и бескомпромисно :lol:
    А крылатая фраза "кто купил доллар по 12 - пожалеют", беготня в сбербанк Леры за 200 долларами на камеры...
    То ли с профессионализмом не сложилось, то ли в те далекие времена "новая команда" всех откровенно поимела.

    Просто у Пороха хороший банк и хороший кондитерский бизнес. Ничего удивительного в том, что он нормально кризис прошел - нет.
    А Гонтарева - молодец. Не знаю, кто бы еще решился так лихо обнулить все украинские говнопомойки. Обидно, конечно, что до конца не дошли и не пересажали акционеров и топов.
    airmax78
     
    Повідомлень: 35100
    З нами з: 25.10.12
    Подякував: 869 раз.
    Подякували: 4113 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:19

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?

    Обвалишки-завсегдатаи ветки хором говорят то же самое уже 11 лет (с момента основания ветки). А что такое 11 лет для настоящего стоика и познавшего дзен? Ничто. Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать :mrgreen:
    Faceless
    Аватар користувача
    Модератор
     
    Повідомлень: 27423
    З нами з: 24.01.12
    Подякував: 1166 раз.
    Подякували: 6534 раз.
     
    Профіль
    7
    2
    3
    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

      airmax78 написав:..Обидно, конечно, что до конца не дошли и не пересажали акционеров и топов.

    пчелы с медом не воюют.
    любой укробанк - в разной степени помойка. Утверждаю, так сказать, со знанием дела
    sequence
     
    Повідомлень: 3623
    З нами з: 29.12.15
    Подякував: 475 раз.
    Подякували: 866 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:22

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      flyman написав:$250 на одного,
    якщо на 3х, то $750, ПА27 = 20250,
    якшо на 4х, то $1000, ПА27 = 27Кгрн
    і так скзати, лайт варіант
    По перше, там мова була тільки про "харчування й побутове".
    По-друше, хіба витрати на оренду ростут пропорційно чисельності сім'ї? Чи кожному змнімають окрему кімнату?
    Faceless
    Аватар користувача
    Модератор
     
    Повідомлень: 27423
    З нами з: 24.01.12
    Подякував: 1166 раз.
    Подякували: 6534 раз.
     
    Профіль
    7
    2
    3
      #<1 ... 4533453445354536>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1858, 1859, 1860
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18593 3051036
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 26 чер, 2020 14:21
    sequence
    Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
    Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
    		466 198255
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 29 тра, 2020 19:06
    Bobua
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		13 13954
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 02 тра, 2020 16:42
    Insaider

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Идея Банк (18225)
    26.06.2020 16:35
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.