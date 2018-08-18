Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Бред сивой кобылы. Из разряда: "миром управляют рептилоиды и ануннаки".
давно заметил, что ответами ни о чем с общими фразами и юмором вы прячете пустоту в голове. а если по сути - знаете другую инфу?
Первый написав:Що Вам заважає клепати тойоту лендрузер по 3000 уе і тетріс по 350 баксів за квадрат? Я надіюсь не лінь іВи вже клєпаєте?
простите, вы дурак? судя по вопросу - да.
Тю, так Я ж по сібістоімості хочу Лендкрузер новенький купити і тищу тобі зверху. Разом 3000 уе. В чому проблема? Чому зразу дурак? Жадність призводить до бідності. Не жадібничай. Тобі 50% від собівартості.
airmax78 написав:DJ1981й всем расставил оценки и отправляется в игнор.
Эйр, ты слабак. Чувствуется нескрываемая неприязнь к тем, у кого меньше денег. И это- с недавних пор. Квартира в центре тебя сгубила. Вот так же и члены зелёной команды идут под откос
Человек вообще состоит из одних слабостей. У кого-то деньги, у кого-то тщеславие, у кого-то комнаты правильной формы. Но только деньги в данном случае ни при чем. DJ обзывается. Дураком меня называет. А я очень ранимый. Руки на себя наложить могу из-за буллинга и морального давления. Поэтому от греха подальше отправил в игнор человека.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 26 чер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Должен вас предупредить: вы живете старыми парадигмами. Руководствуетесь исключительно своим старым опытом. Ситуация сильно изменилась с обретением НБУ +/- независимости. Если НБУ опять не сделают карманным - не стоит ожидать кратного девала.
Обожемой! Причем здесь зависимый, или независимый? Девальвация обуславливается более высоким дисконтированием гривны во времени, чем доллара. Откуда, по твоему, берется разница процентных ставок (а она составляет в среднем 10 п.п., на секундочку) - ее либо напечатает НБУ, либо кто-то уйдет в дефолт. Я это еще называю игрой в музыкальные стулья.
Это же базовые законы денежной механики, ну блин. Как гривнохолдер может долгосрочно сидеть на депо, получая 12% в валюте (именно в валюте - ведь девальвация в твоем мире - это нечто искусственно-коррупционное), а долларохолдер - 2%?
Это ж откуда такой премии взяться? Не уж то украинская экономика растет в 6 раз быстрее американский (по факту - в 4 раза медленнее).
Девальвация валюты с такой высокой премией к СКВ - неизбежность, запомни это (ведь реально же когда-нибудь поможет). Разница лишь в том, будет ли она плавной, или ступенчатой. Чем дольше отсутствует плавная девальвация, тем выше следующая ступень.
НБУ может зубами удержать курс и сейчас. Но ограничивать денежное предложение сейчас - это значит погружать Украину в собственную Великую депрессию, которую США пережили именно из-за недальновидности политики ФРС по ужесточению денежной политики. Поверь - ужасный конец будет лучше ужаса без конца!
майже так, але не не зовсім так. Україна відкрита економіка, в плані глобальної економіки, і тут не враховються заробітчани (які вливають за рік еквіалент половини валютних резервів НБУ), в той час, при Великій Депресії можна було розглядати США як закриту економіку, і ніяких заробітчан там не спостерігалося.
jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?
а жена не пилит на предмет " хочу уже жить в своей, хочу шторки повесить какие нравятся, хочу третьего родить и побыстрее и в своей"?
есть немного, но я держусь, понимая, что будет дальше.
airmax78 написав:Вы ничего не поняли. "Гонтарева - мой человек" - вырвано из контекста. Мой человек по духу. Бескомпромиссная, независимая и профессиональная.
по духу гоп-стопа? я согласен, что большая часть убитых банков были или карманными и/или занимались просто обналом. но разве это повод ограбить их не в пользу страны (а в пользу именно этих профессионалов), а в ущерб ей?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
гонтареву они никак забыть не могут, аналитики мамкины финансовый форум(с) ёбнврт давайте, расскажите шо это очередной вброс и дальше рефлексируйте на петю с гонтаревой https://tverezo.info/post/118350 #хуженебудет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Вы ничего не поняли. "Гонтарева - мой человек" - вырвано из контекста. Мой человек по духу. Бескомпромиссная, независимая и профессиональная.
Та да. В далеком 14-м году практически все банки показали убытки, банчишко Петра Алексеевеича вдруг оказался одним из немногих с профитом, да еще и прибыль нарастил. Просто все было независимо, профессионально и бескомпромисно А крылатая фраза "кто купил доллар по 12 - пожалеют", беготня в сбербанк Леры за 200 долларами на камеры... То ли с профессионализмом не сложилось, то ли в те далекие времена "новая команда" всех откровенно поимела.
Просто у Пороха хороший банк и хороший кондитерский бизнес. Ничего удивительного в том, что он нормально кризис прошел - нет. А Гонтарева - молодец. Не знаю, кто бы еще решился так лихо обнулить все украинские говнопомойки. Обидно, конечно, что до конца не дошли и не пересажали акционеров и топов.
jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?
Обвалишки-завсегдатаи ветки хором говорят то же самое уже 11 лет (с момента основания ветки). А что такое 11 лет для настоящего стоика и познавшего дзен? Ничто. Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать