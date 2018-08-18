zРадио написав:

airmax78 написав: Должен вас предупредить: вы живете старыми парадигмами. Руководствуетесь исключительно своим старым опытом. Ситуация сильно изменилась с обретением НБУ +/- независимости. Если НБУ опять не сделают карманным - не стоит ожидать кратного девала. Должен вас предупредить: вы живете старыми парадигмами. Руководствуетесь исключительно своим старым опытом. Ситуация сильно изменилась с обретением НБУ +/- независимости. Если НБУ опять не сделают карманным - не стоит ожидать кратного девала.

Обожемой! Причем здесь зависимый, или независимый? Девальвация обуславливается более высоким дисконтированием гривны во времени, чем доллара. Откуда, по твоему, берется разница процентных ставок (а она составляет в среднем 10 п.п., на секундочку) - ее либо напечатает НБУ, либо кто-то уйдет в дефолт. Я это еще называю игрой в музыкальные стулья.Это же базовые законы денежной механики, ну блин. Как гривнохолдер может долгосрочно сидеть на депо, получая 12% в валюте (именно в валюте - ведь девальвация в твоем мире - это нечто искусственно-коррупционное), а долларохолдер - 2%?Это ж откуда такой премии взяться? Не уж то украинская экономика растет в 6 раз быстрее американский (по факту - в 4 раза медленнее).Девальвация валюты с такой высокой премией к СКВ - неизбежность, запомни это (ведь реально же когда-нибудь поможет). Разница лишь в том, будет ли она плавной, или ступенчатой. Чем дольше отсутствует плавная девальвация, тем выше следующая ступень.НБУ может зубами удержать курс и сейчас. Но ограничивать денежное предложение сейчас - это значит погружать Украину в собственную Великую депрессию, которую США пережили именно из-за недальновидности политики ФРС по ужесточению денежной политики. Поверь - ужасный конец будет лучше ужаса без конца!