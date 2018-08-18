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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:41
Faceless написав:
Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать
От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!
Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!
п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47
Скромный Долярчик не будет пробовать кусать себя за Фаберже, если его прелесть за год потеряет 3 годовые аренды , и ещё амортизация полочек из вагонки?
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Hotab
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:59
Долярчик написав: Faceless написав:
Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать
От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!
Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!
п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?!
Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит. Над нами висит домоклов меч не только пандемии, а и войны - путлер может в любой момент напасть. Плюс финансовые риски от наших до мировых. Так что еще неизвестно, кто выиграет, а кто окажется лохом - тот кто копил и во всем себе отказывал или тот, кто тратил деньги и радовался жизни. Или тот, кто накупил золота и серебра, а потом продаст его после финансового краха и купит все что надо или купит прямо за него.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:07
Loft написав:
Таки Киевгорстрой "додавил" ДАБИ! Получены сертификаты на
ЖК Солнечная ривьера, ЖК Новомостицкий и две секции ЖК "Пектораль". Это однозначно ПОБЕДА для инвесторов и "печаль" для страны
Говорят, что та же Ривьера не очень соответствует современным требованиям и имеет множество нарушений ...
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
За счет бюджета?
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10
hxbbgaf написав: Долярчик написав: Faceless написав:
Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать
От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!
Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!
п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?!
Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит. Над нами висит домоклов меч не только пандемии, а и войны - путлер может в любой момент напасть. Плюс финансовые риски от наших до мировых. Так что еще неизвестно, кто выиграет, а кто окажется лохом - тот кто копил и во всем себе отказывал или тот, кто тратил деньги и радовался жизни. Или тот, кто накупил золота и серебра, а потом продаст его после финансового краха и купит все что надо или купит прямо за него.
Темные времена наступают. Цифровое средневековье.
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airmax78
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10
Первый написав:
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Бред сивой кобылы. Из разряда: "миром управляют рептилоиды и ануннаки".
давно заметил, что ответами ни о чем с общими фразами и юмором вы прячете пустоту в голове.
а если по сути - знаете другую инфу?
Первый написав:
Що Вам заважає клепати тойоту лендрузер по 3000 уе і тетріс по 350 баксів за квадрат? Я надіюсь не лінь іВи вже клєпаєте?
простите, вы дурак? судя по вопросу - да.
Тю, так Я ж по сібістоімості хочу Лендкрузер новенький купити і тищу тобі зверху. Разом 3000 уе.
В чому проблема? Чому зразу дурак? Жадність призводить до бідності. Не жадібничай. Тобі 50% від собівартості.
Клоун. Если себестоимость чизбургера 5 грн, это не значит что такие клоуны рыловские как ты могут его делать по 5 и продавать по 7. Есть понятие рынка сбыта и репутация компании которая его продает.
Вот по этому этот чизбургер за 5 грн продают за 29 грн. В маке.
Начинай с ногтей, там затрат три копейки,а наценка 1000%. Так что будешь вместо рыловских комиссионных зашибать бабос. Переучивайся.
Востаннє редагувалось xio13
в П'ят 26 чер, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:11
Faceless написав: jj1981ua написав:
уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?
Обвалишки-завсегдатаи ветки хором говорят то же самое уже 11 лет (с момента основания ветки). А что такое 11 лет для настоящего стоика и познавшего дзен? Ничто. Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать
генералы всегда готовятся к прошлой войне. вот так и вы аргументируете со знанием назад.
а почему не 12 или 13 лет? а? хотя мы все знаем же почему. просто тогда ваш коммент будет смешным
кстати, 11 лет назад у меня и не было на квартиру. меня грубо "ушли" с работы и я начинал свои первые предпринимательские попытки.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:14
airmax78 написав:
Темные времена наступают. Цифровое средневековье.
я в новом проекте очень близко к этой сфере - и да, жуть еще та в плане возможностей. но оч интересно. все только начинается.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:29
hxbbgaf написав:
Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит
Тому я і написав це на сусідній гіці:Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я планую тільки в кінці/початок року брати в іпотеку, коли вже б мали ставки по іпотеці просісти до 10-13%.
А тримати на депо лише "подушку безпеки" на набитих стовпцях.Але, зараз така ситуація, що чорні лебеді так і кружляють над Україною
.
І брати, по-факту "пасив", який лише з часом перетвориться на "актив" з невеликою генерацією кеш-флоу - щось вже в думках стає не дуже класною ідеєю
Тож треба усвідомлювати, що щомісяця потрібно віддавати частку свого доходу протягом 10-15-20р. - незважаючи на те, здоровий ти, чи хворий,- живий, чи мертвий
- але гроші "винь да полож"
Одне тільки підштовхує на цей крок, що з часом, через 2-3р буде значно легше сплачувати внески, так як гривня кожен рік знецінюється.
Але протриматись, навіть, отих 2-3р. - ще той квест!
(особливо, коли відповідаєш ще і за добробут своєї сім'ї)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:32
Hotab написав:
Скромный Долярчик не будет пробовать кусать себя за Фаберже, если его прелесть за год потеряет 3 годовые аренды , и ещё амортизация полочек из вагонки?
Ви про мою теперішню прєлєсть, яку я на котловані взяв ще в кінці 2017р., чи про наступну, яка тільки в планах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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