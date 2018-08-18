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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4533453445354536

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:41

За крок до перевороту думок ©

  Faceless написав:Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать

От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!

Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!

п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?! :shock: 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47

Скромный Долярчик не будет пробовать кусать себя за Фаберже, если его прелесть за год потеряет 3 годовые аренды , и ещё амортизация полочек из вагонки?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:59

  Долярчик написав:
  Faceless написав:Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать

От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!

Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!

п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?! :shock: 8)

Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит. Над нами висит домоклов меч не только пандемии, а и войны - путлер может в любой момент напасть. Плюс финансовые риски от наших до мировых. Так что еще неизвестно, кто выиграет, а кто окажется лохом - тот кто копил и во всем себе отказывал или тот, кто тратил деньги и радовался жизни. Или тот, кто накупил золота и серебра, а потом продаст его после финансового краха и купит все что надо или купит прямо за него.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:07

  Loft написав:Таки Киевгорстрой "додавил" ДАБИ! Получены сертификаты на
ЖК Солнечная ривьера, ЖК Новомостицкий и две секции ЖК "Пектораль". Это однозначно ПОБЕДА для инвесторов и "печаль" для страны :(
Говорят, что та же Ривьера не очень соответствует современным требованиям и имеет множество нарушений ...

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

За счет бюджета?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10

  hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  Faceless написав:Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать

От і я б ще сидів в тещі на млинцях, але жорстко скирдував і вже в минулому році перейшов на СВОЇ млинці у СВОЇЙ квартирі!

Хто не дуже хоче йти до своєї мети - шукає відмазки,
а хто наполегливо йде до своєї мети - шукає можливості!

п. с.
Вже, навіть, стає цікаво - чи Серж-ик і 1981-й купить собі квартиру швидше, ніж простий/пересічний Долярчик з скромним доходом, купить собі ДРУГУ квартиру?! :shock: 8)

Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит. Над нами висит домоклов меч не только пандемии, а и войны - путлер может в любой момент напасть. Плюс финансовые риски от наших до мировых. Так что еще неизвестно, кто выиграет, а кто окажется лохом - тот кто копил и во всем себе отказывал или тот, кто тратил деньги и радовался жизни. Или тот, кто накупил золота и серебра, а потом продаст его после финансового краха и купит все что надо или купит прямо за него.

Темные времена наступают. Цифровое средневековье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10

  Первый написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Бред сивой кобылы. Из разряда: "миром управляют рептилоиды и ануннаки".

давно заметил, что ответами ни о чем с общими фразами и юмором вы прячете пустоту в голове.
а если по сути - знаете другую инфу?
  Первый написав:Що Вам заважає клепати тойоту лендрузер по 3000 уе і тетріс по 350 баксів за квадрат? Я надіюсь не лінь іВи вже клєпаєте?

простите, вы дурак? судя по вопросу - да.


:-)
Тю, так Я ж по сібістоімості хочу Лендкрузер новенький купити і тищу тобі зверху. Разом 3000 уе.
В чому проблема? Чому зразу дурак? Жадність призводить до бідності. Не жадібничай. Тобі 50% від собівартості.


Клоун. Если себестоимость чизбургера 5 грн, это не значит что такие клоуны рыловские как ты могут его делать по 5 и продавать по 7. Есть понятие рынка сбыта и репутация компании которая его продает.

Вот по этому этот чизбургер за 5 грн продают за 29 грн. В маке.

Начинай с ногтей, там затрат три копейки,а наценка 1000%. Так что будешь вместо рыловских комиссионных зашибать бабос. Переучивайся.
Востаннє редагувалось xio13 в П'ят 26 чер, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:11

  Faceless написав:
  jj1981ua написав:уже накопил. но зачем покупать перед падением цены?

Обвалишки-завсегдатаи ветки хором говорят то же самое уже 11 лет (с момента основания ветки). А что такое 11 лет для настоящего стоика и познавшего дзен? Ничто. Можно и еще 11 лет арендатору отлистывать :mrgreen:

генералы всегда готовятся к прошлой войне. вот так и вы аргументируете со знанием назад.

а почему не 12 или 13 лет? а? хотя мы все знаем же почему. просто тогда ваш коммент будет смешным :D

кстати, 11 лет назад у меня и не было на квартиру. меня грубо "ушли" с работы и я начинал свои первые предпринимательские попытки.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:14

      airmax78 написав:Темные времена наступают. Цифровое средневековье.

    я в новом проекте очень близко к этой сфере - и да, жуть еще та в плане возможностей. но оч интересно. все только начинается.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:29

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        hxbbgaf написав:Та погодите вы, сейчас такая жизнь, что неизвестно, откуда прилетит

      Тому я і написав це на сусідній гіці:
      Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
      Я планую тільки в кінці/початок року брати в іпотеку, коли вже б мали ставки по іпотеці просісти до 10-13%.
      А тримати на депо лише "подушку безпеки" на набитих стовпцях.
      Але, зараз така ситуація, що чорні лебеді так і кружляють над Україною. :roll:
      І брати, по-факту "пасив", який лише з часом перетвориться на "актив" з невеликою генерацією кеш-флоу - щось вже в думках стає не дуже класною ідеєю :roll:
      Тож треба усвідомлювати, що щомісяця потрібно віддавати частку свого доходу протягом 10-15-20р. - незважаючи на те, здоровий ти, чи хворий,- живий, чи мертвий :mrgreen: - але гроші "винь да полож" :roll:

      Одне тільки підштовхує на цей крок, що з часом, через 2-3р буде значно легше сплачувати внески, так як гривня кожен рік знецінюється.
      Але протриматись, навіть, отих 2-3р. - ще той квест!
      (особливо, коли відповідаєш ще і за добробут своєї сім'ї)
      ...я ще три роки тому написав це:
      ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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      Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:32

        Hotab написав:Скромный Долярчик не будет пробовать кусать себя за Фаберже, если его прелесть за год потеряет 3 годовые аренды , и ещё амортизация полочек из вагонки?

      Ви про мою теперішню прєлєсть, яку я на котловані взяв ще в кінці 2017р., чи про наступну, яка тільки в планах? :)
      ...я ще три роки тому написав це:
      ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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