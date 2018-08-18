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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4537453845394540>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:22

  jj1981ua написав:
  kingkongovets написав:
  jj1981ua написав:kingkongovets
на счет чистого воздух - сомнительно.


велосипед портит воздух? гм, не знал
утром и вечером через труханов едут колонны жителей трои и оболони на работу в центр, вечером обратно

  vitaliian написав:и дышит выхлопными полной грудью.


ну это смотря откуда и куда ехать
локейшен, локейшен, локейшен)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:32

  airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!


За сколько купили и где прелесть ?
Если вскрываемся то все
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:34

  Первый написав:
  airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!

6 кгрн щомісяця стабільно капаючих на карту без будь-яких податків:-)


Ви не слідкуєте за форумом.
Цифри не вірні.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:37

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
Самое интересное еще впереди.
Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.

Обвал на носу

Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.


Прошлый опыт в работе с проблемкой в ТОП 5 банков не пропьеш.
Скоро полезут интересные цифирки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:52

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!


За сколько купили и где прелесть ?
Если вскрываемся то все

Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.

И еще из подсказок - радиаторы отопления в полу (это из сообщения про прораба).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:57

  airmax78 написав:Долярчик, проезжаю мимо офиса B2B на Леси - из него выходят люди довольные с пачками денех в руках. Завидую.

І сідають чорні крузаки? :mrgreen:
Так, братки Гонти теж будуть жити в достатку! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:09

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.

И еще из подсказок - радиаторы отопления в полу (это из сообщения про прораба).

В Рыбальском есть. Кстати, Тетрис вижу. Тетрис манит, дразнится иллюминацией.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:13

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
Самое интересное еще впереди.
Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.

Обвал на носу

Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.


Ненавистную вам макростатистику, Влад, нужно изучать, а не "личный опыт" привносить туда, где он неуместен! Мало ли, что вы платите - вы ж не крупный корпоративный клиент, чтобы ваш личный перформанс на что-то там влиял...

Просрочки растут, качество кредитных портфелей падает - NPL и ипотечных, и потребительских кредитов 2020-го растет значительно быстрее таковых 2019-го.

И май, как сами видите, оказался не светом в конце тоннеля, а миражом - потому что негативные эффекты аккумулируются! То, о чем я уже устал вам писать - потеря месячного дохода для большинства компаний и пересичных запускает эффект домино.

Уменьшение доходов -> уменьшение спроса -> уменьшение производства -> уменьшение занятости -> уменьшение доходов...

Выход из дефляционной спирали (известной науке как "японская болезнь") заключается в радикальном увеличении денежного предложения. То, чем сегодня занимаются ФРС, EЦБ и другие умные центральные банки, в список которых не попадает НБУ...

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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!


За сколько купили и где прелесть ?
Если вскрываемся то все

Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
Кінчайте мамо торгувать, бо не буде скоро здачі чим давать:-)
Всім процвітання!
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