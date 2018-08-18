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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4537453845394540

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:55

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!


За сколько купили и где прелесть ?
Если вскрываемся то все

Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.


Отвечу в подобном стиле.
Сосед хочет купить квартиру.
Думаю продавать или нет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:56

  kingkongovets написав:гонтареву они никак забыть не могут, аналитики мамкины
финансовый форум(с) ёбнврт
давайте, расскажите шо это очередной вброс и дальше рефлексируйте на петю с гонтаревой
https://tverezo.info/post/118350
#хуженебудет

в КСУ кадри кого?
невже нові Зе-лиця?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:04

  Faceless написав:
  flyman написав:$250 на одного,
якщо на 3х, то $750, ПА27 = 20250,
якшо на 4х, то $1000, ПА27 = 27Кгрн
і так скзати, лайт варіант
По перше, там мова була тільки про "харчування й побутове".
По-друше, хіба витрати на оренду ростут пропорційно чисельності сім'ї? Чи кожному змнімають окрему кімнату?


https://fi202x.blogspot.com/2020/06/250.html
Я думаю, що малось на увазі так:
- оренда $100 для одного кімнати,
- оренда $200 1к на сім'ю з двох осіб (можна 2к за $300, можна за $100 кімнату з холодильником),
- оренда $300 2к на сім'ю з трьох осіб (теплотехніка Юра казав, що тре 3к, так як зала)
і т.д., хоча акурт писав, що в нього є знайомі, де в 3к живе три покоління, і щось там 7 осіб, а може і більше (дідо ночує на кухні на підлозі).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну это смотря откуда и куда ехать
локейшен, локейшен, локейшен
Дорогожичи-Петровка-Троя-по утрам. Против потока, красота. и обратно вечером-красота
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