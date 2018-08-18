Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться. Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды. Самое интересное еще впереди. Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.
Обвал на носу
Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.
Ненавистную вам макростатистику, Влад, нужно изучать, а не "личный опыт" привносить туда, где он неуместен! Мало ли, что вы платите - вы ж не крупный корпоративный клиент, чтобы ваш личный перформанс на что-то там влиял...
Просрочки растут, качество кредитных портфелей падает - NPL и ипотечных, и потребительских кредитов 2020-го растет значительно быстрее таковых 2019-го.
И май, как сами видите, оказался не светом в конце тоннеля, а миражом - потому что негативные эффекты аккумулируются! То, о чем я уже устал вам писать - потеря месячного дохода для большинства компаний и пересичных запускает эффект домино.
Выход из дефляционной спирали (известной науке как "японская болезнь") заключается в радикальном увеличении денежного предложения. То, чем сегодня занимаются ФРС, EЦБ и другие умные центральные банки, в список которых не попадает НБУ...
airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!
За сколько купили и где прелесть ? Если вскрываемся то все
Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
Кінчайте мамо торгувать, бо не буде скоро здачі чим давать:-)
airmax78 написав:Хомякоид Ну вот тут бы самое время слить Чабанчики соседу по докарантинной цене с премией за безрисковость и отсутствие риелтеров в сделке - утереть всем нос и с кэшем в кврмане стать солидным бюргером. Но что-то мешает. Что?!
За сколько купили и где прелесть ? Если вскрываемся то все
Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
Отвечу в подобном стиле. Сосед хочет купить квартиру. Думаю продавать или нет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
kingkongovets написав:гонтареву они никак забыть не могут, аналитики мамкины финансовый форум(с) ёбнврт давайте, расскажите шо это очередной вброс и дальше рефлексируйте на петю с гонтаревой https://tverezo.info/post/118350 #хуженебудет
flyman написав:$250 на одного, якщо на 3х, то $750, ПА27 = 20250, якшо на 4х, то $1000, ПА27 = 27Кгрн і так скзати, лайт варіант
По перше, там мова була тільки про "харчування й побутове". По-друше, хіба витрати на оренду ростут пропорційно чисельності сім'ї? Чи кожному змнімають окрему кімнату?
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/250.html Я думаю, що малось на увазі так: - оренда $100 для одного кімнати, - оренда $200 1к на сім'ю з двох осіб (можна 2к за $300, можна за $100 кімнату з холодильником), - оренда $300 2к на сім'ю з трьох осіб (теплотехніка Юра казав, що тре 3к, так як зала) і т.д., хоча акурт писав, що в нього є знайомі, де в 3к живе три покоління, і щось там 7 осіб, а може і більше (дідо ночує на кухні на підлозі).
airmax78 написав:Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
И еще из подсказок - радиаторы отопления в полу (это из сообщения про прораба).
airmax78 написав:Я же на второй полтосик иду, соответственно все цифры +/- те же самые: 178К (без паркомест). Место - не Сермиля, но тоже ничего. Стоя на балконе вижу... Проще сказать чего не вижу... Вижу, например, Киевское море.
И еще из подсказок - радиаторы отопления в полу (это из сообщения про прораба).
kingkongovets написав:гонтареву они никак забыть не могут, аналитики мамкины финансовый форум(с) ёбнврт давайте, расскажите шо это очередной вброс и дальше рефлексируйте на петю с гонтаревой https://tverezo.info/post/118350 #хуженебудет
в КСУ кадри кого? невже нові Зе-лиця?
Зампредседателя КС Сергей Головатый завербован КГБ ещё в конце 80-х годов.