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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4538453945404541>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
lejko_vit
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:18

  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

По какой причине сливаете? Какая там площадь? Проходимость? Что было в этом помещении? Арендаторов легко найти и на какую сумму?
Что вообще за эти деньги планируете прикупить? Хотите переориентироваться с коммерции на жилую недвигу?
P.S. Практически нет вводных, чтобы что-то советовать.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:20

  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:25

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Все так воодушевились икотекой по 10, что прям радость берет от колва оптимистов в стране. Но может мне кто-либо назвать хоть одну реально работающую программу льготного кредитования от государства? Молодежное кредитование - пролет, 5-7-9 так и не взлетела нормально.
    Так что не говори гоп пока не перескочишь. Заработает - будем говорить.
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    Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:38

      jj1981ua написав:
      lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

    я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
    бабка надвое гадала, с % по валютным депо 1-2% многие (вероятно) захотят получить проффит от сдачи коммерции в аренду, когда будете продавать посмотрите на активность покупателей. Я не верю в дорожай но коммерция как ни крути приносит больше чем 3% годовых. Аренда из-за избытка предложений вполне может просесть в 2 раза. Но со временем восстановится. А вот поднимутся ли депозиты в валюте выше 3% бальшой бальшой вапрос.
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:02

      zРадио написав:
      Vlad442 написав:
      Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
    Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
    Самое интересное еще впереди.
    Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.

    Обвал на носу

    Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.


    Ненавистную вам макростатистику, Влад, нужно изучать, а не "личный опыт" привносить туда, где он неуместен! Мало ли, что вы платите - вы ж не крупный корпоративный клиент, чтобы ваш личный перформанс на что-то там влиял...

    Просрочки растут, качество кредитных портфелей падает - NPL и ипотечных, и потребительских кредитов 2020-го растет значительно быстрее таковых 2019-го.

    И май, как сами видите, оказался не светом в конце тоннеля, а миражом - потому что негативные эффекты аккумулируются! То, о чем я уже устал вам писать - потеря месячного дохода для большинства компаний и пересичных запускает эффект домино.

    Уменьшение доходов -> уменьшение спроса -> уменьшение производства -> уменьшение занятости -> уменьшение доходов...

    Выход из дефляционной спирали (известной науке как "японская болезнь") заключается в радикальном увеличении денежного предложения. То, чем сегодня занимаются ФРС, EЦБ и другие умные центральные банки, в список которых не попадает НБУ...

    Зображення

    Зображення

    Доходит до смешного. У вас действительно образование в области математики, вы учили матстатистику, случайные процессы, умеете работать с первичной информацией?
    Я не претендую на звание аналитика, но понимаю, что пара невнятных картинок это не то, чем оперируют ученые или аналитики.
    Даже из них видно, что в ипотеке проблем почти нет, банки выдавали ее не без своей прибыли и теперь будут есть бутерброд с маслом, а не с колбасой. Потребкредиты выдавались под настолько негуманные проценты, что снижение доходности приведет только к переходу с черной икры на красную.
    Vlad442
     
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    Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:05

      vitaliian написав:
      jj1981ua написав:
      lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

    я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
    бабка надвое гадала, с % по валютным депо 1-2% многие (вероятно) захотят получить проффит от сдачи коммерции в аренду, когда будете продавать посмотрите на активность покупателей. Я не верю в дорожай но коммерция как ни крути приносит больше чем 3% годовых. Аренда из-за избытка предложений вполне может просесть в 2 раза. Но со временем восстановится. А вот поднимутся ли депозиты в валюте выше 3% бальшой бальшой вапрос.

    я разве написал депо? кеш и только кеш
    тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:08

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

      Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?
      Vlad442
       
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      Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:15

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
      тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов

      Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира.
      Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам.
      Все это уже было. История идет по спирали.
      Vlad442
       
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      Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:45

        Vlad442 написав:Доходит до смешного. У вас действительно образование в области математики, вы учили матстатистику, случайные процессы, умеете работать с первичной информацией?
      Я не претендую на звание аналитика, но понимаю, что пара невнятных картинок это не то, чем оперируют ученые или аналитики.
      Даже из них видно, что в ипотеке проблем почти нет, банки выдавали ее не без своей прибыли и теперь будут есть бутерброд с маслом, а не с колбасой. Потребкредиты выдавались под настолько негуманные проценты, что снижение доходности приведет только к переходу с черной икры на красную.


      Доходит до смешного, потому что вы доводите до смешного! Не умеете читать графики? От этого они не становятся "невнятными"! Завтра я вас посажу в лужу другими - и с "красной икрой", и с "ипотекой без проблем", и с "огромными накоплениями". Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите
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