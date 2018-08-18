Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
По какой причине сливаете? Какая там площадь? Проходимость? Что было в этом помещении? Арендаторов легко найти и на какую сумму? Что вообще за эти деньги планируете прикупить? Хотите переориентироваться с коммерции на жилую недвигу? P.S. Практически нет вводных, чтобы что-то советовать.
lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Все так воодушевились икотекой по 10, что прям радость берет от колва оптимистов в стране. Но может мне кто-либо назвать хоть одну реально работающую программу льготного кредитования от государства? Молодежное кредитование - пролет, 5-7-9 так и не взлетела нормально. Так что не говори гоп пока не перескочишь. Заработает - будем говорить.
lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
бабка надвое гадала, с % по валютным депо 1-2% многие (вероятно) захотят получить проффит от сдачи коммерции в аренду, когда будете продавать посмотрите на активность покупателей. Я не верю в дорожай но коммерция как ни крути приносит больше чем 3% годовых. Аренда из-за избытка предложений вполне может просесть в 2 раза. Но со временем восстановится. А вот поднимутся ли депозиты в валюте выше 3% бальшой бальшой вапрос.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться. Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды. Самое интересное еще впереди. Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.
Обвал на носу
Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.
Ненавистную вам макростатистику, Влад, нужно изучать, а не "личный опыт" привносить туда, где он неуместен! Мало ли, что вы платите - вы ж не крупный корпоративный клиент, чтобы ваш личный перформанс на что-то там влиял...
Просрочки растут, качество кредитных портфелей падает - NPL и ипотечных, и потребительских кредитов 2020-го растет значительно быстрее таковых 2019-го.
И май, как сами видите, оказался не светом в конце тоннеля, а миражом - потому что негативные эффекты аккумулируются! То, о чем я уже устал вам писать - потеря месячного дохода для большинства компаний и пересичных запускает эффект домино.
Выход из дефляционной спирали (известной науке как "японская болезнь") заключается в радикальном увеличении денежного предложения. То, чем сегодня занимаются ФРС, EЦБ и другие умные центральные банки, в список которых не попадает НБУ...
Доходит до смешного. У вас действительно образование в области математики, вы учили матстатистику, случайные процессы, умеете работать с первичной информацией? Я не претендую на звание аналитика, но понимаю, что пара невнятных картинок это не то, чем оперируют ученые или аналитики. Даже из них видно, что в ипотеке проблем почти нет, банки выдавали ее не без своей прибыли и теперь будут есть бутерброд с маслом, а не с колбасой. Потребкредиты выдавались под настолько негуманные проценты, что снижение доходности приведет только к переходу с черной икры на красную.
lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
я за пережидание в кеше, в уе конечно. думаю к осени у вас поостынет желание срочно что-то прикупить.
бабка надвое гадала, с % по валютным депо 1-2% многие (вероятно) захотят получить проффит от сдачи коммерции в аренду, когда будете продавать посмотрите на активность покупателей. Я не верю в дорожай но коммерция как ни крути приносит больше чем 3% годовых. Аренда из-за избытка предложений вполне может просесть в 2 раза. Но со временем восстановится. А вот поднимутся ли депозиты в валюте выше 3% бальшой бальшой вапрос.
я разве написал депо? кеш и только кеш тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?
jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира. Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам. Все это уже было. История идет по спирали.
Vlad442 написав:Доходит до смешного. У вас действительно образование в области математики, вы учили матстатистику, случайные процессы, умеете работать с первичной информацией? Я не претендую на звание аналитика, но понимаю, что пара невнятных картинок это не то, чем оперируют ученые или аналитики. Даже из них видно, что в ипотеке проблем почти нет, банки выдавали ее не без своей прибыли и теперь будут есть бутерброд с маслом, а не с колбасой. Потребкредиты выдавались под настолько негуманные проценты, что снижение доходности приведет только к переходу с черной икры на красную.
Доходит до смешного, потому что вы доводите до смешного! Не умеете читать графики? От этого они не становятся "невнятными"! Завтра я вас посажу в лужу другими - и с "красной икрой", и с "ипотекой без проблем", и с "огромными накоплениями". Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите