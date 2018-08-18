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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 01:09
zРадио написав:
Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите
ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.
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Vlad442
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Додано: Суб 27 чер, 2020 01:11
Хомякоид написав: Vlad442 написав: Хомякоид написав:
Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
Самое интересное еще впереди.
Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.
Обвал на носу
Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.
Прошлый опыт в работе с проблемкой в ТОП 5 банков не пропьеш.
Скоро полезут интересные цифирки.
О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт
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Faceless
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Додано: Суб 27 чер, 2020 01:57
Нет в Киеве более тихого места в центре, чем Воздвиженка.
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airmax78
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